‘मामा जी’ से थे प्रेम संबंध, प्रेमी संग रहने के लिए पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान, करा दिया पति का कत्ल

यूपी की राजधानी लखनऊ में  एक महिला का मामा ससुर(मामा जी) से प्रेम संबंध थे। वह पति को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए मामा ससुर के साथ साजिश कर पति की हत्या कराई थी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 11:58 AM
राजधानी लखनऊ में नगराम इलाके में युवक रामफेर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी, मामा समेत तीन को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कर दिया। पत्नी के मामा ससुर से प्रेम संबंध थे। वह पति को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती थी। इस लिए मामा ससुर (मामा जी) के साथ साजिश कर पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त गमछा भी बरामद कर लिया है। इसी गमछे से गला कसा गया था। हत्या के बाद महिला ने रंजिश के चलते पड़ोसी पर आरोप मढ़कर मुकदमा कराया था। पुलिस की सक्रियता से बेकसूर जेल जाने से बच गए।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में रामफेर का मामा बसंत लाल निवासी बहादुरखेड़ा उफरामपुर बछरावां रायबरेली मुख्य आरोपी है। इसके अलावा रामफेर की पत्नी मीरा और उन्नाव जनपद के मौरावा करहदा का रहने वाला केतार है। 19 सितंबर को सलेमपुर गांव के नाले में युवक का शव मिला था। शव की पहचान रामफेर के रूप में हुई थी। पत्नी मीरा ने रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा के निर्देशन में तीन टीमों का गठन किया गया।

हत्या से पूर्व मोबाइल बंद कर रख दिया था बछरावां में

हत्या से पूर्व बसंतलाल ने अपना मोबाइल फोन स्विच आफ कर बछरावां में रख दिया था। मोबाइल की लोकेशन रामफेर के साथ न ट्रेस हो। इस लिए यह चालाकी उसने की थी। मोबाइल स्विच आफ करने से पहले उसने आखिरी काल रामफेर को न करके साथी केतार को की थी। पुलिस ने काल डिटेल्स के आधार पर केतार को उठाया। उससे पूछताछ में कुछ जानकारी मिली। फिर बसंतलाल को पकड़ा था।

सवाल-जवाब में फंसी मीरा, उलग दिया हत्या का राज

एसीपी रजनीश वर्मा और महिला दरोगा की पूछताछ में मीरा पहले टाल मटोल करती रही। एसीपी ने जब सवाल-जवाब शुरू किए तो उसने बताया कि पति से उसकी पटती नहीं थी। पति शराब का आदी था वह नशे में अकसर मारपीट करता था। बसंतलाल, पति के मामा हैं वह अकसर घर आते थे। उन्होंने शादी का झांसा दिया था। इस लिए उनसे संबंध हो गए थे। वह बसंतलाल के साथ रहना चाहती थी। इस लिए पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

शराब पिलाई, गला कसा फिर नाले में फेंका

एसीपी ने बताया कि पूछताछ में बसंत लाल ने बताया कि केतार ने रामफेर को फोन कर शराब पीने के लिए बुलाया था। उसने शराब की बोतल खरीदी। चूंकि वह शराब नहीं पिता था। केतार और रामफेर ने शराब पी। जब रामफेर नशे में धुत हो गया तो गमछे से उसका गला कस दिया। अचेत होने पर नाले में फेंक दिया। सांसे चल रही थी। नाले में झटपटाकर रामफेर मर गया। नशे के कारण वह बाहर भी नहीं निकल का। इस लिए पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबना आया था।

