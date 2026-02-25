Hindustan Hindi News
प्रेम-प्रसंग में ऐलानियां कत्ल: भरे बाजार में बाइक सवारों ने युवक पर गोलियां बरसाकर उतारा मौत के घाट

Feb 25, 2026 07:33 pm ISTDinesh Rathour मेरठ/बहसूमा, हिटी
मेरठ में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहसूमा के गांव सैफपुर-फिरोजपुर रामराज के मुख्य बाजार में बाइक सवार हमलावरों ने युवक को भरे बाजार घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।

यूपी के मेरठ में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहसूमा के गांव सैफपुर-फिरोजपुर रामराज के मुख्य बाजार में बाइक सवार हमलावरों ने युवक को भरे बाजार घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। युवक को चार गोली मारी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना पर मौके पर पुलिस दौड़ी। परिजनों ने ऐलानियां कत्ल का आरोप लगाया। मृतक के चचेरे भाई ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

सैफपुर फिरोजपुर रामराज के मोहल्ला जगजीवनपुरी निवासी 28 वर्षीय सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ गांबा बुधवार दोपहर करीब 1.30 बजे बाइक पर बाजार आया था। आरोप है कि इस दौरान फलावदा क्षेत्र के सनौता निवासी प्रदीप धीमान ने साथी के साथ मिलकर सुनील पर हमला कर दिया। पहली गोली सुनील को कमर में मारी, जिसके बाद सुनील की बाइक फिसल गई और लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद प्रदीप ने सुनील को कमर और सिर में गोली उतार दी। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्या की सूचना पर बहसूमा पुलिस मौके पर दौड़ी। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार और सीओ मवाना पंकज लवानिया मौके पर पहुंचे। फिलहाल हत्या का खुलासा और हत्यारोपियों की धरपकड़ के लिए स्वाट टीम को लगाया गया है।

एलानिया कत्ल से इलाके में दहशत

सुनील उर्फ सुरेंद्र का सनौता निवासी प्रदीप की पत्नी पूनम से प्रेम प्रसंग था। एक साल पहले सुनील और पूनम घर से भाग गए थे और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। इसी के चलते प्रदीप और सुनील के बीच रंजिश चल रही थी। प्रदीप ने कुछ ही समय पूर्व सुनील को कत्ल करने का ऐलान भी किया था। साफ कहा था कि वह बदला लेकर रहेगा। इसी रंजिश में प्रदीप ने बुधवार दोपहर को सुनील को घेरकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी ने कहा कि मैंने बदला ले लिया। मृतक के चचेरे भाई विक्की पुत्र नानक चंद ने मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोपी के घर दबिश, नहीं लगा हाथ

पुलिस की टीम ने प्रदीप के घर पर दबिश दी। हालांकि आरोपी घर से फरार मिला। पुलिस का मानना है कि प्रदीप ने ही साथियों के साथ वारदात की और इसके बाद फरार हो गया। इस मामले में फिलहाल दो टीम को खुलासे के लिए लगाया गया है। परिजनों ने घटना के विरोध में हंगामा किया और जाम लगाने की चेतावनी दी। इसी को लेकर हस्तिनापुर और फलावदा थाने की पुलिस को भी बहसूमा थाने पर लगाया गया है, ताकि स्थिति न बिगड़ जाए। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया, सुनील उर्फ सुरेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या गोली मारकर की गई है। पुलिस की दो टीमों को हत्या का खुलासा करने के लिए लगाया गया है। परिजनों ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

Meerut News Up Murder UP Police अन्य..
