लुई ड्रेफस और सिफी टेक्नोलॉजी यूपी में करेगी निवेश, एआई और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए करार

संक्षेप: स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में लुई ड्रेफस ने कृषि व्यापार व कमोडिटी बेस्ड उत्पादन और सिफी टेक्नोलॉजीज ने डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में लुई ड्रेफस ने कृषि व्यापार व कमोडिटी बेस्ड उत्पादन और सिफी टेक्नोलॉजीज ने डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इसके साथ ही सोमवार को सौर ऊर्जा, एआई और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंवेस्ट यूपी ने करार किए हैं। यूपी सरकार ने दावोस 2026 में ₹9,750 करोड़ के करार (MoU) किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिफी ने नोएडा में एआई रेडी और रिन्यूएबल एनर्जी आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई। प्रस्तावित ₹1,600 करोड़ के निवेश में अत्याधुनिक एयर-कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल की खपत में कमी आएगी। इसके साथ ही डेटा सेंटर के आसपास एआई सिटी विकसित करने, गूगल और मेटा जैसे वैश्विक टेक लीडर्स के साथ साझेदारी तथा स्टारलिंक कनेक्टिविटी को जोड़ने की योजना पर भी चर्चा हुई। सिफी द्वारा एग्रीटेक, हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस, शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी गईं।