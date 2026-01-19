Hindustan Hindi News
लुई ड्रेफस और सिफी टेक्नोलॉजी यूपी में करेगी निवेश, एआई और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए करार

संक्षेप:

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में लुई ड्रेफस ने कृषि व्यापार व कमोडिटी बेस्ड उत्पादन और सिफी टेक्नोलॉजीज ने डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

Jan 19, 2026 10:34 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में लुई ड्रेफस ने कृषि व्यापार व कमोडिटी बेस्ड उत्पादन और सिफी टेक्नोलॉजीज ने डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इसके साथ ही सोमवार को सौर ऊर्जा, एआई और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंवेस्ट यूपी ने करार किए हैं। यूपी सरकार ने दावोस 2026 में ₹9,750 करोड़ के करार (MoU) किए।

सिफी ने नोएडा में एआई रेडी और रिन्यूएबल एनर्जी आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई। प्रस्तावित ₹1,600 करोड़ के निवेश में अत्याधुनिक एयर-कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल की खपत में कमी आएगी। इसके साथ ही डेटा सेंटर के आसपास एआई सिटी विकसित करने, गूगल और मेटा जैसे वैश्विक टेक लीडर्स के साथ साझेदारी तथा स्टारलिंक कनेक्टिविटी को जोड़ने की योजना पर भी चर्चा हुई। सिफी द्वारा एग्रीटेक, हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस, शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी गईं।

यूपी से गए प्रतिनिधिमंडल में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ अधिकारियों ने वहां कई बैठकें कीं। यूपी ने वहां सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ ₹8,000 करोड़ का करार किया। इसमें 500 मेगावाट क्षमता वाले कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। समझौते के अनुसार, सेल लगभग 20 बायोमास पावर प्लांट लगाएगी, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 25 मेगावाट होगी। ये संयंत्र मुख्य रूप से धान उत्पादन वाले 16 चिह्नत जिलों में स्थापित किए जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ पराली प्रबंधन की चुनौती के समाधान में भी मदद मिलेगी। सिफी टेक्नोलॉजीज के साथ ₹1600 करोड़ के निवेश के लिए करार हुआ। योमन के साथ ₹150 करोड़ के निवेश का करार हुआ।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
