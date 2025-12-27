नमाज के लिए मस्जिद से तेज आवाज में बजाया लाउडस्पीकर, मौलवी और मुतवल्ली पर मुकदमा

संक्षेप: यूपी के संभल में एक बार फिर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मस्जिद से लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन में मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर मौलवी और मुतवल्ली के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। शासन की गाइडलाइन और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले घुंघावली गांव में भी डीएम की चौपाल के दौरान इसी तरह के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन (नवाबखेल मोहल्ला) स्थित 'आठ पहर वाली मस्जिद' में शुक्रवार शाम नमाज के लिए तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर अजान दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के अनुसार, मस्जिद के मौलाना शोएब और मुतवल्ली फिरोज को पहले ही मौखिक और लिखित रूप से शासन की गाइडलाइन और निर्धारित आवाज सीमा की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद निर्देशों का उल्लंघन किया गया। थाना प्रभारी उमेश सोलंकी ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर मौलाना शोएब और मुतवल्ली फिरोज के खिलाफ बीएनएस की धारा 270, 293 और ध्वनि प्रदूषण नियम-7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई बीते 19 दिसंबर को घुंघावली गांव में ग्राम चौपाल के दौरान भी ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया जब ग्रामीणों की शिकायतें सुन रहे थे, तभी मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया गया। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौलवी राजू के खिलाफ शांतिभंग और मुतवल्ली कारी मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल घुंघावली गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ग्रामीणों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान पास की मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने लगा। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।