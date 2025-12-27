Hindustan Hindi News
नमाज के लिए मस्जिद से तेज आवाज में बजाया लाउडस्पीकर, मौलवी और मुतवल्ली पर मुकदमा

यूपी के संभल में एक बार फिर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मस्जिद से लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 

Dec 27, 2025 07:24 pm ISTDinesh Rathour संभल
संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन में मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर मौलवी और मुतवल्ली के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। शासन की गाइडलाइन और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले घुंघावली गांव में भी डीएम की चौपाल के दौरान इसी तरह के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन (नवाबखेल मोहल्ला) स्थित 'आठ पहर वाली मस्जिद' में शुक्रवार शाम नमाज के लिए तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर अजान दी गई।

पुलिस के अनुसार, मस्जिद के मौलाना शोएब और मुतवल्ली फिरोज को पहले ही मौखिक और लिखित रूप से शासन की गाइडलाइन और निर्धारित आवाज सीमा की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद निर्देशों का उल्लंघन किया गया। थाना प्रभारी उमेश सोलंकी ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर मौलाना शोएब और मुतवल्ली फिरोज के खिलाफ बीएनएस की धारा 270, 293 और ध्वनि प्रदूषण नियम-7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई

बीते 19 दिसंबर को घुंघावली गांव में ग्राम चौपाल के दौरान भी ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया जब ग्रामीणों की शिकायतें सुन रहे थे, तभी मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया गया। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौलवी राजू के खिलाफ शांतिभंग और मुतवल्ली कारी मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल घुंघावली गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ग्रामीणों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान पास की मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने लगा। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

निर्देश मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाउडस्पीकर बंद कराते हुए उसे बजाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई कर उसका चालान किया, वहीं मस्जिद के मुतवल्ली के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी उमेश सोलंकी ने बताया कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वाले राजू के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई कर चालान किया गया है, जबकि मस्जिद के मुतवल्ली कारी मुशर्रफ के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया गया था।

