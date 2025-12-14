बारात में डीजे की धमक बनी नौवीं की छात्रा के लिए काल, दिल की धड़कन बढ़ी, मौत से हड़कंप

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में बारात की चढ़त के दौरान डीजे की तेज धमक (आवाज) के चलते कक्षा नौ की 14 वर्षीय छात्रा की दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार और गांव में गहरा सदमा है।

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव अहरोड़ा में एक दुखद घटना सामने आई है। एक शादी समारोह में बारात की चढ़त के दौरान डीजे की तेज धमक (आवाज) के चलते कक्षा नौ की 14 वर्षीय छात्रा की दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार और गांव में गहरा सदमा है।

यह घटना शुक्रवार को गांव अहरोड़ा में हुई। जहां जोनी वाल्मीकि की बेटी की बारात आई थी। बारात की चढ़त के दौरान गांव के लोग, महिलाएं और बच्चे छतों पर खड़े होकर इस समारोह को देख रहे थे। चढ़त में एक या दो डीजे के साथ-साथ बैंड बाजा और ढोल भी शामिल थे, जिसकी आवाज बहुत तेज थी।

मृतक छात्रा राशि (14) भी अपने परिवार की महिलाओं के साथ छत पर खड़ी होकर यह चढ़त देख रही थी। परिजनों का दावा है कि जब चढ़त में चल रहे दो डीजे की तेज धमक छत तक पहुंची, तो राशि की दिल की धड़कनें अचानक से बेकाबू हो गईं और उसकी हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई।

छात्रा की हालत बिगड़ते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। वे आनन-फानन में राशि को लेकर मुजफ्फरनगर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही छात्रा की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है।