लखनऊ में नए साल पर नया घर, 8-9 को लॉटरी, इस डेट से PM आवास के लिए भी रजिस्ट्रेशन

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में नए साल में सैकड़ों लोगों को नए घर की सौगात मिलेगी। अटल नगर आवासीय योजना के लिए लॉटरी की डेट फिक्स हो गई है। इसके साथ ही पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन भी खुलने जा रहा है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की लॉटरी की डेट आ गई है। 8 एवं 9 जनवरी, 2026 को होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि देवपुर पारा में लांच की गई अटल नगर आवासीय योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं। इसमें से 1,832 भवन 01 बीएचके और 664 भवन 02 बीएचके के हैं। ये भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू है।

एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि अटल नगर योजना के भवनों के लिए 4 अक्टूबर से 2 दिसम्बर, 2025 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। कुल 5,781 लोगों ने पंजीकरण कराया है। अब 8 एवं 9 जनवरी, 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में पात्र आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रा का आयोजन करके भवनों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी की पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास के लिए एक जनवरी से पंजीकरण एलडीए नए साल पर प्रधानमंत्री आवास का पंजीकरण खोलेगा। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर विस्तार में बने 2256 भवनों का पूर्व में लॉटरी से आवंटन किया गया था। इनमें रिफंड से खाली हुए 185 भवनों का फिर लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। इसके लिए एक से 31 जनवरी के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण होगा। एलडीए की वेबसाइट से पांच हजार रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

गौरतलब है कि शारदा नगर विस्तार योजना के अंतर्गत दोबारा खोले गए इन 185 प्रधानमंत्री आवासों का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और जिनके पास पूरे भारत में कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं है। इन भवनों को डूडा (DUDA) की गाइडलाइंस के अनुसार आवंटित किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए नियमानुसार आरक्षण का भी प्रावधान है।