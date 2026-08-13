जेन जी के वोट के चक्कर में देश के दूसरे मुद्दे भूल गए, मायावती का विपक्षी दलों पर हमला

मायावती FCRA का जिक्र कर विपक्ष पर बरसी हैं। मायावती ने कहा कि जेन जी के वोट के चक्कर में देश के दूसरे मुद्दे भूल गए। हालांकि वर्तमान हालात में जेनजी की समस्याओं के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इनको जनहित के अन्य मुद्दों को भी महत्व देना चाहिए था।

लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद एफसीआरए 2026 विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है। इस पर बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि जेन जी के वोट के चक्कर में देश के दूसरे मुद्दे भूल गए। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जैसाकि सर्वविदित है कि FCRA संशोधन बिल, जिसे सरकार अति-महत्वपूर्ण बताकर अन्य विधेयकों की तरह ही इसे तुरन्त पास कराना चाहती थी, किन्तु विपक्ष के ज़बरदस्त विरोध के चलते व संसद में इस पर बिना प्रारम्भिक चर्चा के ही इसे कल काफी आपाधापी में संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है।

मायावती ने कहा कि वैसे इस एफसीआरए संशोधन बिल को कांग्रेस पार्टी व इनके सहयोगी दल सीधे तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी बताकर इस बिल को वापस लेने की माँग कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे विदेश फण्डिंग के उपयोग में कथित भ्रष्टाचार से जोड़कर इसमें कठोर बदलाव करना चाहती है। इससे स्पष्ट है कि इस बिल का सत्ता व विपक्ष दोनों ने ही राजनीतिकरण ज़्यादा कर दिया है।मायावती ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि बेहतर होता यदि विपक्ष कल इस विधेयक को रखने के दौरान संसद को चलने देता और इसकी कमियों को उजागर करता तो उसे पूरा देश जानता, लेकिन इन्होंने संसद को ही अपनी ज़िद के हिसाब से नहीं चलने दिया।

जनहित के अन्य मुद्दों को भी महत्व देना चाहिए इतना ही नहीं बल्कि ऐसे अनेकों और बिल भी विपक्ष द्वारा संसद को नहीं चलने देने की वजह से सरकार ने उन्हें मिनटों में पास करा दिये हैं, जिन्हें इनको रोकना चाहिये था, जो विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, जिसका सरकार अपने पक्ष में पूरा फायदा उठा रही है। इससे विपक्ष की या तो अन्दरुणी मिलीभगत लगती है या फिर जेन-जी (Gen Z) के वोटों के स्वार्थ में इन्हें देश के अन्य मुद्दे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि वर्तमान हालात में जेनजी की समस्याओं के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इनको जनहित के अन्य मुद्दों को भी महत्व देना चाहिए था।