Hindi NewsUP NewsLost brother reunites with family in Bareilly 27 years after his last rites were done considering him dead
मरा मानकर 27 साल पहले जिसका श्राद्ध कर दिया, वह भाई परिवार के सामने खड़ा हो गया

संक्षेप:

27 साल पहले बहन के घर जाने की बात कहकर निकले रमेश कुमार ना बहन के घर पहुंचे और ना अपने घर लौटे। कुछ समय पहले मुंबई में लावारिस हालत में मिले और वहां से एनजीओ के जरिए बरेली पहुंचे।

Dec 18, 2025 09:25 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, बरेली
जिस बेटे के लौटने की उम्मीद में मां की आंखें बरसों तक दरवाजे पर टिकी रहीं और अंततः उसी इंतजार में वह दुनिया से चली गई, वही बेटा 27 साल बाद जीवित हालत में परिवार के सामने खड़ा हो गया। सुनने में यह फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन बरेली के 70 वर्षीय रमेश की यह दास्तान हकीकत है। मानसिक बीमारी के कारण 27 वर्ष पहले परिजनों से बिछड़ गए रमेश को परिवार से मिलाने में सफलता मिल गई है। यह संभव हो पाया मनोसमर्पण सेवा संस्थान और इसके फाउंडर व साइकोलॉजिस्ट शैलेश शर्मा के प्रयास से।

परिजन रमेश को वर्षों पहले मृत मान चुके थे और उसका अंतिम संस्कार तक कर चुके थे। रमेश को 6 फरवरी 2025 को मुंबई के एकतानगर रेलवे कॉलोनी में भटकते हुए पुलिस ने बरामद किया था। भायखला थाना पुलिस ने उन्हें ग्रेस फाउंडेशन भेजा, जहां से श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, कर्जत में इलाज व पुनर्वास के लिए दाखिल कराया गया। श्रद्धा संस्था के मनोचिकित्सक डॉ. भरत वाटवानी की देखरेख में इलाज के दौरान रमेश ने अपना नाम बताया और घर बरेली बताया। फिर रमेश को पहले बरेली के आंवला भेजा गया, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद बरेली के रजऊ परसपुर स्थित मनोसमर्पण सेवा संस्थान में भर्ती कराया गया। शैलेश शर्मा ने काउंसलिंग की ताकि रमेश की याददाश्त बेहतर हो सके।

लगातार काउंसलिंग के बाद रमेश ने बताया नाम-पता

काउंसलिंग के दौरान रमेश ने अपने पिता का नाम सुदामा, बहन का नाम कांता और बहनोई का नाम भुगन बताया। इसके बाद हरिद्वार के रायसी और बिजनौर के नहटौर गांव का जिक्र किया। मनोसमर्पण की टीम ने कई जगह तलाश की। अंततः रमेश के बताए सुराग के आधार पर टीम नहटौर पहुंची, जहां मुकुल कुमार के नेतृत्व में खोजबीन के दौरान रमेश के बहनोई सुभाष मिल गए। नहटौर में रहने वाली रमेश की बहन शीला देवी से वीडियो कॉल पर बात कराई गई। स्क्रीन पर भाई को देखते ही वह फूट-फूट कर रो पड़ीं। 27 वर्षों से लापता भाई को उन्होंने खो चुका मान लिया था। यहीं से पूरे परिवार का पता चला।

27 साल पहले बहन के घर जाने की बात कहकर निकले थे रमेश

बरेली के हजियापुर मोहल्ले में रहने वाले रमेश के भाई सुभाष को जब सूचना मिली कि भाई जिंदा है और मनोसमर्पण सेवा संस्थान में है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। 27 साल बाद दोनों भाइयों का मिलन भावुक कर देने वाला था। सुभाष ने बताया कि रमेश बहन के घर नहटौर जाने की बात कहकर ही घर से निकले थे, लेकिन न तो वहां पहुंचे और न कभी लौटे। परिवार ने वर्षों तक खोज की, लेकिन थक-हारकर मान लिया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं हैं। मां माला देवी राह देखते-देखते इस दुनिया से विदा हो गईं।

भावुक सुभाष बोले, ‘आज खुशी भी है और गम भी। काश, मां जिंदा होतीं तो बेटे को देख पातीं।’ सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मनोसमर्पण के मुकुल कुमार और रंजीत मौर्य ने रमेश को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। मनोसमर्पण संस्था से जुड़े मनोचिकित्सक डॉ. सर्वेश चंद्रा ने बताया कि संस्था सड़कों पर भटक रहे लावारिस, बेसहारा और मानसिक रूप से बीमार लोगों की निःशुल्क सेवा कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी मिलने पर मनोसमर्पण पुनर्वास केंद्र, रजऊ परसपुर से संपर्क किया जा सकता है।

