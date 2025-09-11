प्रयागराज की रामलीला में 120 साल पुराने सिंहासन पर विराजमान होते हैं भगवान राम

प्रयागराज की एक रामलीला में भगवान राम और लक्ष्मण को 120 साल पुराने सिंहासन पर बिठाया जाता है। जब झांकी निकलती है तब भी दोनों इसी पर विराजमान होते हैं।

प्रयागराज में दशहरे के दौरान भोर में श्रृंगार चौकी निकालने की दशकों पुरानी परंपरा आज भी जारी है। श्री पथरचट्टी रामलीला कमेटी की ओर से यह चौकियां निकाली जाती हैं। सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु राम और लक्ष्मण निकलते हैं। जिस सिंहासन पर इन्हें विराजमान किया जाता है, वह 120 वर्ष पुराना है। छह क्विंटल का यह सिंहासन देखने में बिल्कुल सोने की तरह लगता है, जिसे जडियल टोला के नत्थू राम जडिया और उनके दोस्त बलदेव ने बनवाया था।