यूपी में एक्सीडेंट के बाद पेट्रोल की लूट, टैंकर फटते ही ड्रम, बाल्टियों में तेल भर ले गए लोग

कानपुर में के गुजैनी एलिवेटेड पुल पर शुक्रवार देर शाम पेट्रोल लदे टैंकर में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और फिर उसमें से पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया।

Kanpur News: यूपी के कानपुर में हादसा हो गया। गुजैनी एलिवेटेड पुल पर शुक्रवार देर शाम पेट्रोल लदे टैंकर में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और फिर उसमें से पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया। इसके बाद मानो पेट्रोल की लूट मच गई। पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बीच लोग ड्रम, बाल्टी, बोतल में पेट्रोल भरकर भागने लगे। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। इसके बाद फायरब्रिगेड की मौजूदगी में दूसरा टैंकर मंगवाकर पेट्रोल खाली कराया गया। इस दौरान हाईवे की एक लेन पर जाम लगा रहा।

बांदा तिंदवारी के जबलपुर गांव निवासी टैंकर चालक मुन्ना प्रसाद ने बताया कि वह रायपुर स्थित एचपीसीएल के डिपो से टैंकर में पेट्रोल भरवाकर शिवराजपुर जा रहा था। गुजैनी एलिवेटेड पुल पर टैंकर खराब हो गया। इस पर टैंकर को साइड में करके मिस्त्री बुलवाकर ठीक कराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा वाहन टैंकर को साइड से टक्कर मारते हुए निकल गया। किनारे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया।