यूपी में एक्सीडेंट के बाद पेट्रोल की लूट, टैंकर फटते ही ड्रम, बाल्टियों में तेल भर ले गए लोग
कानपुर में के गुजैनी एलिवेटेड पुल पर शुक्रवार देर शाम पेट्रोल लदे टैंकर में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और फिर उसमें से पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया।
Kanpur News: यूपी के कानपुर में हादसा हो गया। गुजैनी एलिवेटेड पुल पर शुक्रवार देर शाम पेट्रोल लदे टैंकर में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और फिर उसमें से पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया। इसके बाद मानो पेट्रोल की लूट मच गई। पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बीच लोग ड्रम, बाल्टी, बोतल में पेट्रोल भरकर भागने लगे। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। इसके बाद फायरब्रिगेड की मौजूदगी में दूसरा टैंकर मंगवाकर पेट्रोल खाली कराया गया। इस दौरान हाईवे की एक लेन पर जाम लगा रहा।
बांदा तिंदवारी के जबलपुर गांव निवासी टैंकर चालक मुन्ना प्रसाद ने बताया कि वह रायपुर स्थित एचपीसीएल के डिपो से टैंकर में पेट्रोल भरवाकर शिवराजपुर जा रहा था। गुजैनी एलिवेटेड पुल पर टैंकर खराब हो गया। इस पर टैंकर को साइड में करके मिस्त्री बुलवाकर ठीक कराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा वाहन टैंकर को साइड से टक्कर मारते हुए निकल गया। किनारे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया।
भीड़ देखकर बुलाई गई पुलिस
एमसील लगाने के बाद भी पेट्रोल का रिसाव बंद नहीं हुआ। आसपास के लोगों से बाल्टी मांगी और बताया कि टैंकर से पेट्रोल गिर रहा। इतना सुनते ही जिसके हाथ में जो लगा वह लेकर पेट्रोल भरने दौड़ पड़ा। लोगों की भीड़ देख तत्काल कंपनी और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस, फायरब्रिगेड और एचपीसीएल के अधिकारियों की मौजूदगी में पेट्रोल को दूसरे टैंकर में खाली करवाया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें