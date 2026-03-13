यूपी में गंगा के लिए बन रहा खतरा एशिया के सबसे बड़े नाले का प्रवाह, पंप रुके तो नदी में गिरेगा गंदा पानी

गंगा, जो कानपुर वासियों के लिए सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां और आस्था का प्रतीक है, संकट में है। एशिया के सबसे बड़े नाले 'सीसामऊ नाला' का प्रवाह गंगा के लिए खतरा बन रहा है। पंपिंग स्टेशन अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं।

Hindustan Special: गंगा, जो कानपुर वासियों के लिए सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां और आस्था का प्रतीक है, संकट में है। एशिया के सबसे बड़े नाले 'सीसामऊ नाला' का प्रवाह गंगा के लिए खतरा बन रहा है। पंपिंग स्टेशन अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ही मिनट के लिए भी रुक जाएं, तो गंदा पानी सीधे मां गंगा में मिल जाएगा। छह साल पहले 45 एमएलडी क्षमता वाला पंपिंग स्टेशन अब दोगुने 90 एमएलडी प्रवाह को संभालने में असमर्थ हो चुका है। फिलहाल, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने एक और पंपिंग स्टेशन बनाने का निर्देश दिया है। नमामि गंगे योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में सीसामऊ नाले पर 45 एमएलडी क्षमता का पंपिंग स्टेशन स्थापित कर गंगा को निर्मल बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया था। लेकिन अब, महज छह वर्षों में नाले का प्रवाह दोगुना बढ़कर 90 एमएलडी हो गया है।

24 घंटे 7 दिन चल रहे पांच पंप सीसामऊ नाले का 45 एमएलडी पानी खींचने के लिए पांच पंप लगाए गए थे। 1800 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले तीन पंप एक साथ 24 घंटे सातों दिन चलने थे। जबकि, दो पंप दो-दो घंटे के अंतराल पर चलने थे। चालू पंप कुछ देर ठंडे हो सकें। जल निगम ग्रामीण की मानें तो नाले में अतिरिक्त प्रवाह किसी नाले का जोड़ दिया गया जिसके चलते यह समस्या पैदा हुई है। हर मिनट पंपिंग स्टेशन को चालू रखने की सजगता बरतनी पड़ रही है।

पार्क की जमीन देने से इनकार नया पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए जल निगम ग्रामीण को सीसामऊ नाले से सटा हुआ 30 बाई 30 मीटर का भूखंड चाहिए। एनएमसीजी के निर्देश पर जल निगम ग्रामीण के परियोजना प्रबंधक ने सीसामऊ नाले के पास तीन जमीन चिह्नित की। इनमें से एक जमीन विवादित है। दूसरी जमीन म्योर मिल की है, जो हाई कोर्ट के अधीन है। तीसरी जमीन नगर निगम का पार्क है। और नगर निगम ने पार्क की जमीन पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए देने से मना कर दिया है।

...तो गंगा में गंदगी गिरना तय जल निगम ग्रामीण के अधिकारी कहते हैं कि पंपिंग स्टेशन से अभी नल का पानी खींचकर एसटीपी भेज दिया जा रहा है। यदि जल्द नया पंपिंग स्टेशन नहीं बनता है तो नाले का पानी गंगा में गिरने से रोक पाना कठिन होगा। क्योंकि नल का प्रवाह यदि बढ़ा तो पंपिंग स्टेशन पानी खींचने में असमर्थ हो जाएंगे। पंप अभी भी अपनी पूरी क्षमता से चल रहे हैं। पंपिंग स्टेशन की जमीन मिल भी जाए तो इसके टेंडर अप्रूवल और निर्माण में करीब ढाई साल लग जाएंगे। ऐसे में जमीन की देरी नमामि गंगे योजना के लिए महंगी पड़ सकती है।