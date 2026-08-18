कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में नई खामी, पुल के ज्वाइंट में भी पड़ीं लंबी दरारें

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे आए दिन सवालों के घेरे में है। अब गंगा एक्सप्रेसवे के पास इस पुल के ज्वाइंट वाले हिस्से में लंबी दरारें आ गई हैं। पुल की सड़क के किनारे कंक्रीट वाले हिस्से से होकर यह दरार काफी लंबी और गहरी है।

UP News: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब गंगा एक्सप्रेसवे के पास इस हाईवे पर किलोमीटर 55.4 पर स्थित पुल के ज्वाइंट वाले हिस्से में लंबी दरारें आ गई हैं। पुल की सड़क के किनारे कंक्रीट वाले हिस्से से होकर यह दरार काफी लंबी और गहरी है। यह कई स्थानों पर एक इंच तो कुछ स्थानों पर आधा इंच के आसपास है। दरार के आसपास कई जगह सतह भी उखड़ गई है।

एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने और तारकोल उखड़ने के साथ ही क्रैश बैरियर के दरकने की घटनाओं के बीच पुल पर दरारें पड़ने यह नई खामी सामने आई है। महज एक महीने पहले यातायात के लिए खोले गए इस हाईवे पर अलग-अलग स्थानों पर करीब 15 जगह सड़क धंसने और 24 स्थानों पर स्लिपेज की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। उन्नाव में जुलाई के अंत में सड़क की ऊपरी परत में करीब 40 मीटर तक स्लिपेज की घटना भी सामने आई थी। इसके बाद बारिश में कई स्थानों पर सड़क के किनारे और नीचे से पानी के रिसाव ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए।

बारिश ने फिर दिखाया एक्सप्रेसवे का जख्म करीब 63 किलोमीटर लंबे और लगभग 4200 करोड़ रुपये की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे को आधुनिक सुविधाओं और तेज यातायात के लिए तैयार किया गया है। इसके बावजूद शुरुआती दौर में ही सड़क और जल निकासी से जुड़ी खामियां सामने आना गंभीर विषय है। अब पुल पर दरार मिलने से सवाल यह है कि क्या यह केवल सतही दरार है या इसके पीछे संरचनात्मक कारण हैं। पुल निर्माण से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि इस दरार की अविलंब जांच कर सुधार जाना जरूरी है। अगर यह सतह पर है तो चिंता की बात नहीं है।

ग्रीन फील्ड के दोनों किनारों को किया जाएगा पक्का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के ग्रीन फील्ड वाले हिस्से में एक्सप्रेसवे पर भविष्य में एक और लेन बढ़ाए जाने के लिए छोड़े गए हिस्से को पक्का किया जाएगा। यहां पर कच्ची मिट्टी पर बिछाई गई बजरी और रोड़ी पर सीमेंट का लेपन कर उसे एक्सप्रेसवे की सड़क की सतह से मिलाया जाएगा। यह कवायद बारिश के पानी को एक्सप्रेसवे की सड़क की सतह के निचले हिस्से की मिट्टी तक जाने से रोकने के लिए किया जाएगा।