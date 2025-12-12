15 दिन में पहली बार…, 1 मिनट बोलने दीजिए; रुचि वीरा की बात से सांसदों की हंसी छूट पड़ी

संक्षेप: लोकसभा में गुरुवार को तब सांसदों की हंसी छूट पड़ी, जब जल्दी से सीधे सवाल पूछने के लिए आसन के टोकने के बाद मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने कह दिया कि उन्हें 15 दिनों में पहली बार टाइम मिला है, एक मिनट बोलने दिया जाए।

उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (एसपी) की सांसद रुचि वीरा की एक बात से लोकसभा में गुरुवार को सांसदों की हंसी निकल पड़ी। रुचि वीरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेंच बनाने की मांग के दौरान मुद्दे की भूमिका पर बोल रही थीं तो सदन चला रहे दिलीप सैकिया ने कहा कि मांग पर बोलिए, लेकिन वो रुकी नहीं। सैकिया के फिर टोकने पर रुचि वीरा ने कहा- ‘अरे 15 दिन में पहली बार टाइम मिला है, एक मिनट बोलने दीजिए।’ रुचि वीरा के इतना बोलते ही अगल-बगल बैठे सांसद हंसने लगे। फिर उन्होंने भी जल्दी से अपना प्रश्न पूरा किया और कहा कि वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट का बेंच होना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोकसभा में गुरुवार को शून्य काल (जीरो आवर) के दौरान रुचि वीरा ने मांग रखते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के बेंच की मांग वकील कई दशकों से कर रहे हैं। इलाके के लोगों को लंबी दूरी तय करके इलाहाबाद जाना पड़ता है। आर्थिक और मानसिक कठिनाई होती है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर का नाम लेकर सांसद ने कहा था कि लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाकर न्याय मांगते हैं जो गरीबों के लिए कठिन हो जाता है।

बुधवार को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एमपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग की थी। वाजपेयी ने मेरठ, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में पीठ बनाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों में 63 फीसदी केस पश्चिमी यूपी के हैं। वाजपेयी ने याद दिलाया कि 1986 में लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी और राज्यसभा में कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने भी बेंच की मांग का समर्थन किया था।