log chillate rahe yuvati ne laga dee hathinee kund bairaj mein chhalang sharanpur video viral लोग चिल्लाते रहे युवती ने लगा दी हथिनी कुंड बैराज में छलांग, वीडियो हो रहा वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newslog chillate rahe yuvati ne laga dee hathinee kund bairaj mein chhalang sharanpur video viral

लोग चिल्लाते रहे युवती ने लगा दी हथिनी कुंड बैराज में छलांग, वीडियो हो रहा वायरल

यूपी में सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र काफी देर तक किसी से फोन पर झगड़ा करने के बाद एक युवती ने हथिनीकुंड बैराज छलांग लगा दी। छलांग से पहले युवती काफी देर तक टहलती भी रही। उसकी मंशा समझकर लोग उसे रोकने के लिए चिल्लाते भी रहे।युवती बीए की छात्रा थी। उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं।

Yogesh Yadav मिर्जापुर (सहारनपुर) संवाददाताThu, 11 Sep 2025 11:46 PM
share Share
Follow Us on
लोग चिल्लाते रहे युवती ने लगा दी हथिनी कुंड बैराज में छलांग, वीडियो हो रहा वायरल

सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज गुरुवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक छात्रा पश्चिम नहर में कूदने के लिए पहुंच गई। लोग उसे रोकते रह गए, लेकिन छात्रा ने किसी की एक न सुनी और पानी में छलांग लगा दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लोगों का कहना है कि नहर में कूदने से पहले छात्रा फोन पर किसी से झगड़ रही थी। छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है।

लोगों के अनुसार एक युवती काफी देर तक किसी से फोन पर बात करते हुए झगड़ रही थी। बात करने के बाद उसने हथिनीकुंड बैराज पर हरियाणा की तरफ बहने वाली पश्चिमी नहर में छलांग लगा दी। हालांकि जब वह नहर के किनारे पर कूदने के लिए खड़ी थी तो वहां पर लोगों ने उसको समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन युवती ने किसी की एक नहीं सुनी और नहर में कूद गई। सूचना पर रतनपुर कल्याणपुर गांव से युवती के परिजन भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे और दो बेटी हैं। 19 वर्षीय बेटी नहर में कूदी है, जो एक कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है। देर शाम तक भी परिजन हथिनीकुंड बैराज पर ही थे। युवती ने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में परिजन भी कुछ नहीं बता सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कूदने की वजह साफ नहीं

नहर किनारे से पुलिस को एक आधार कार्ड मिला है। इसके आधार पर युवती की पहचान 19 वर्षीया शिवानी के रूप में हुई। वह सहारनपुर के रतनपुरा गांव की रहने वाली है। उसने यह कदम क्यों उठाया यह फिलहाल पता नहीं चल सका है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवती के छलांग लगाते ही उसे बचाने के लिए कुछ युवक भी कूदे। पहले से रस्सी भी तैयार कर ली गई थी। हालांकि युवती नहर को डायवर्ट करने वाले गेटों के सामने लगाई थी। वहां सिल्ट और रेत जमा होने के कारण गोताखोरों के लिए तलाश बेहद मुश्किल हो रही थी। गोताखोरों ने गेट से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक जाल लगा दिया। इसमें युवती फंस गई है। इसके बाद शव को निकाला गया।

Saharanpur Saharanpur News Video अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |