लोग चिल्लाते रहे युवती ने लगा दी हथिनी कुंड बैराज में छलांग, वीडियो हो रहा वायरल

यूपी में सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र काफी देर तक किसी से फोन पर झगड़ा करने के बाद एक युवती ने हथिनीकुंड बैराज छलांग लगा दी। छलांग से पहले युवती काफी देर तक टहलती भी रही। उसकी मंशा समझकर लोग उसे रोकने के लिए चिल्लाते भी रहे।युवती बीए की छात्रा थी। उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं।

सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज गुरुवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक छात्रा पश्चिम नहर में कूदने के लिए पहुंच गई। लोग उसे रोकते रह गए, लेकिन छात्रा ने किसी की एक न सुनी और पानी में छलांग लगा दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लोगों का कहना है कि नहर में कूदने से पहले छात्रा फोन पर किसी से झगड़ रही थी। छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है।

लोगों के अनुसार एक युवती काफी देर तक किसी से फोन पर बात करते हुए झगड़ रही थी। बात करने के बाद उसने हथिनीकुंड बैराज पर हरियाणा की तरफ बहने वाली पश्चिमी नहर में छलांग लगा दी। हालांकि जब वह नहर के किनारे पर कूदने के लिए खड़ी थी तो वहां पर लोगों ने उसको समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन युवती ने किसी की एक नहीं सुनी और नहर में कूद गई। सूचना पर रतनपुर कल्याणपुर गांव से युवती के परिजन भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे और दो बेटी हैं। 19 वर्षीय बेटी नहर में कूदी है, जो एक कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है। देर शाम तक भी परिजन हथिनीकुंड बैराज पर ही थे। युवती ने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में परिजन भी कुछ नहीं बता सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।