आलीशान मकान को बाहर से बंद कर मोहल्लेवालों ने बुलाई पुलिस, 4 लड़कियों संग पकड़ाए 3 लड़के

हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि इस मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। आए दिन युवक और युवतियों का आना-जाना लगा रहता था। कई बार लोगों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मोहल्ले के ही कुछ युवक योजना बनाकर शनिवार की रात लगभग पौने 11 बजे ग्राहक बनकर पहुंचे।

Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराज (नैनी)Sun, 7 Sep 2025 07:27 AM
यूपी के प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र की एडीए कॉलोनी बी ब्लॉक स्थित गेस्ट हाउस के पास एक मकान में सेक्स रैकेट संचालित होने के शक में शनिवार की रात स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने मकान को बाहर से बंद कर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन युवकों और चार युवतियों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि एक सफेदपोश इस रैकेट को संचालित करता है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।

हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि आलीशान मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। आए दिन युवक और युवतियों का आना-जाना लगा रहता था। कई बार लोगों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मोहल्ले के ही कुछ युवक योजना बनाकर शनिवार की रात लगभग पौने 11 बजे ग्राहक बनकर पहुंचे। जब उन्हें यकीन हो गया तो बाहर निकले और मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।

शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मकान पर छापेमारी कर तीन युवकों और चार युवतियों को हिरासत में लिया। नैनी थाना प्रभारी बृजकिशोर गौतम ने बताया कि मकान में सेक्स रैकेट संचालित की शिकायत मिली है। कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

गुस्से में मोहल्लेवाले

मकान में सेक्स रैकेट चलाए जाने को लेकर मोहल्लेवाले गुस्से में हैं। उनका कहना है कि यह स्थिति कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मोहल्ले में ऐसी हरकतों से इलाके की बदनामी होती है। यही नहीं शरीफ लोगों का आना-जाना और रहना मुश्किल हो जाता है। मोहल्लेवालों ने इस मामले की गहराई से जांच की मांग की और कहा कि इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्स रैकेट के संचालक को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए।

