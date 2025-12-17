Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsloan was my huge mistake bank manager committed suicide in a hotel room his wedding was scheduled after 12 days
लोन मेरी बड़ी गलती, बैंक मैनेजर ने होटल के कमरे में दे दी जान; 12 दिन बाद तय थी शादी

लोन मेरी बड़ी गलती, बैंक मैनेजर ने होटल के कमरे में दे दी जान; 12 दिन बाद तय थी शादी

संक्षेप:

33 वर्षीय अय्यर अब्बास जैदी का शव काले रंग के मफलर के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब्बास जैदी केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड, वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।

Dec 17, 2025 10:24 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सोनभद्र
share Share
Follow Us on

केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का यूपी के सोनभद्र में राबर्ट्सगंज स्थित सवेरा होटल के कमरे में फंदे से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह वाराणसी मंडल कार्यालय में तैनात थे और बैंक के काम से सोनभद्र आए हुए थे। मौके से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने लोन लेने को सबसे बड़ी गलती बताते हुए आत्मग्लानि का जिक्र किया है। मैनेजर की 12 दिन बाद यानि इसी महीने की 28 तारीख (28 दिसम्बर 2025) को शादी तय थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राबर्ट्सगंज स्थित सवेरा होटल के कमरा नंबर 210 में 33 वर्षीय अय्यर अब्बास जैदी पुत्र जफर अब्बास निवासी गोविंदपुरा दालमंडी, वाराणसी का शव काले रंग के मफलर के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी रणधीर मिश्रा और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब्बास जैदी केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड, वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को वे बैंक के काम से सोनभद्र आए थे। उन्होंने परासी स्थित शाखा में जाकर काम संबंधी जानकारी ली। फिर मुडिलाडीह डिग्री कॉलेज गए। वहां से लौटकर राबर्ट्सगंज शाखा के बैंक कर्मियों के साथ बैठक की।

रिकवरी एजेंट के माध्यम से उन्हें सवेरा होटल में ठहराया गया था। मंगलवार सुबह उनके कमरे के बाहर नाश्ता रखा गया, लेकिन काफी देर तक वे कमरे से बाहर नहीं निकले। शाम तक मंडल कार्यालय में उनकी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचने पर तलाश शुरू की गई। होटल कर्मियों की तरफ से कई बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद रात करीब दस बजे होटल के मैनेजर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर उनका शव फंदे से लटकता मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों ने उनके शराफत, भोलेपन और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। अपने हर फैसले के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। नोट में लोन लेने को अपनी सबसे बड़ी गलती बताते हुए उन्होंने सबसे माफी मांगी है। साथ ही भावुक शब्दों में अम्मी, बाबा, आई एम सॉरी लिखते हुए कच्ची मिट्टी में दफन किए जाने की इच्छा भी जताई है।

अब्बास की 28 दिसंबर को तय थी शादी

सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्र ने बताया कि अब्बास जैदी की शादी आगामी 28 दिसंबर को तय थी। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:‘सुसाइड को मजबूर मत करो’; गुरुग्राम के इस पॉश इलाके में 3 दिन से नहीं आ रहा पानी
ये भी पढ़ें:यूपी में ठंड के चलते इस जिले में स्कूल 20 तक बंद, लखनऊ-बाराबंकी में समय बदला
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |