लोन मेरी बड़ी गलती, बैंक मैनेजर ने होटल के कमरे में दे दी जान; 12 दिन बाद तय थी शादी

संक्षेप: 33 वर्षीय अय्यर अब्बास जैदी का शव काले रंग के मफलर के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब्बास जैदी केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड, वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।

केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का यूपी के सोनभद्र में राबर्ट्सगंज स्थित सवेरा होटल के कमरे में फंदे से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह वाराणसी मंडल कार्यालय में तैनात थे और बैंक के काम से सोनभद्र आए हुए थे। मौके से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने लोन लेने को सबसे बड़ी गलती बताते हुए आत्मग्लानि का जिक्र किया है। मैनेजर की 12 दिन बाद यानि इसी महीने की 28 तारीख (28 दिसम्बर 2025) को शादी तय थी।

राबर्ट्सगंज स्थित सवेरा होटल के कमरा नंबर 210 में 33 वर्षीय अय्यर अब्बास जैदी पुत्र जफर अब्बास निवासी गोविंदपुरा दालमंडी, वाराणसी का शव काले रंग के मफलर के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, सीओ सिटी रणधीर मिश्रा और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब्बास जैदी केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड, वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को वे बैंक के काम से सोनभद्र आए थे। उन्होंने परासी स्थित शाखा में जाकर काम संबंधी जानकारी ली। फिर मुडिलाडीह डिग्री कॉलेज गए। वहां से लौटकर राबर्ट्सगंज शाखा के बैंक कर्मियों के साथ बैठक की।

रिकवरी एजेंट के माध्यम से उन्हें सवेरा होटल में ठहराया गया था। मंगलवार सुबह उनके कमरे के बाहर नाश्ता रखा गया, लेकिन काफी देर तक वे कमरे से बाहर नहीं निकले। शाम तक मंडल कार्यालय में उनकी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचने पर तलाश शुरू की गई। होटल कर्मियों की तरफ से कई बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद रात करीब दस बजे होटल के मैनेजर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर उनका शव फंदे से लटकता मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों ने उनके शराफत, भोलेपन और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। अपने हर फैसले के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। नोट में लोन लेने को अपनी सबसे बड़ी गलती बताते हुए उन्होंने सबसे माफी मांगी है। साथ ही भावुक शब्दों में अम्मी, बाबा, आई एम सॉरी लिखते हुए कच्ची मिट्टी में दफन किए जाने की इच्छा भी जताई है।