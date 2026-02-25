Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में लोन एजेंट की हत्या, कार में शव रखकर फूंका, खबर सुनते ही जंगल की तरफ दौड़े अफसर

Feb 25, 2026 10:57 pm ISTDinesh Rathour सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

सहारनपुर में जंगल के सुनसान रास्ते में एक लोन एजेंट की हत्या कर शव को कार में रखकर फूंक दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ-पांव फूल गए।

यूपी में लोन एजेंट की हत्या, कार में शव रखकर फूंका, खबर सुनते ही जंगल की तरफ दौड़े अफसर

यूपी के सहारनपुर में जंगल के सुनसान रास्ते में एक लोन एजेंट की हत्या कर शव को कार में रखकर फूंक दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। आनन फानन एसएसपी समेत आला अफसर मौके पर दौड़े और कई बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान बिहारीगढ़ के गांव चांचक निवासी अर्जुन के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव और कार को आग लगाकर नष्ट किया गया है।

बुधवार सुबह काली नदी पुलिस चौकी के पास चौराखुर्द गांव में सड़क किनारे जली हुई कार के अंदर युवक का जला हुआ शव मिला। खेतों पर काम करने जा रहे किसानों ने आनन फानन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएसपी अभिनंदन सिंह, एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ सदर मुनीश चंद्र आदि मय फोर्स मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर जायजा लिया। मौके पर कुछ दूरी पर तेल की केन मिली है और चप्पल भी अलग-अलग स्थानों पर पड़ी मिली। फोरेंसिक टीम ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए। टीम ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया।

ये भी पढ़ें:प्रेम-प्रसंग में ऐलानियां कत्ल: भरे बाजार में हमलावरों ने युवक पर बरसाईं गोलियां

पुलिस जांच में कई बिंदु

प्रथम दृष्टया पुलिस यह मानकर चल रही है कि कार को यहां लाकर व्यक्ति की हत्या की गई। इसके बाद शव को कार में रखकर आग लगाई गई। पुलिस भी इसी बिंदु पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि पुलिस की जांच में अन्य बिंदु भी शामिल है। मृतक की पहचान बिहारीगढ़ के गांव चांचक निवासी अर्जुन के रूप में हुई। बुधवार देर शाम पुलिस थाने में दर्ज करायी गुमशुदगी में परिजनों ने बताया कि अर्जुन बैंक में लोन एजेंट था। वह मंगलवार शाम एक शादी समारोह में जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद घर नहीं लौटा।

ये भी पढ़ें:छात्र की मौत के बाद भड़के छात्रों का हंगामा, इंजीनियरिंग कॉलेज में तोड़फोड़

चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक की हुई जानकारी

पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगा लिया है। गाड़ी का पहला मालिक उत्तराखंड के टिहरी जिला का है। इसके बाद गाडी को आठ बार बेचा जा चुका है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वर्तमान में मृतक अर्जुन स्वयं वाहन मालिक था या किसी दूसरे की कार में सवार था।

ये भी पढ़ें:UP में छात्र की हत्या कर शव लटकाया, कान गायब, इकलौते बेटे के मर्डर से कोहराम

दुर्घटना या हत्या के बाद शव रखकर जलाया

पुलिस जांच कर रही है कि कार दुर्घटना के कारण आग लगी या हत्या के बाद शव को कार में रखकर जलाया गया। आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि कार की आखिरी गतिविधियों का पता चल सके। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, कार में मिला शव सहारनपुर जिले के ही बिहारीगढ के गांव चांचक निवासी अर्जुन का है। वह बैंक में लोन दिलाने का काम करता था। दुर्घटना और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कई टीमें गठित की गई है। जल्द खुलासा किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Saharanpur News Up Murder UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |