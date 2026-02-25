यूपी में लोन एजेंट की हत्या, कार में शव रखकर फूंका, खबर सुनते ही जंगल की तरफ दौड़े अफसर
यूपी के सहारनपुर में जंगल के सुनसान रास्ते में एक लोन एजेंट की हत्या कर शव को कार में रखकर फूंक दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। आनन फानन एसएसपी समेत आला अफसर मौके पर दौड़े और कई बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान बिहारीगढ़ के गांव चांचक निवासी अर्जुन के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव और कार को आग लगाकर नष्ट किया गया है।
बुधवार सुबह काली नदी पुलिस चौकी के पास चौराखुर्द गांव में सड़क किनारे जली हुई कार के अंदर युवक का जला हुआ शव मिला। खेतों पर काम करने जा रहे किसानों ने आनन फानन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएसपी अभिनंदन सिंह, एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ सदर मुनीश चंद्र आदि मय फोर्स मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर जायजा लिया। मौके पर कुछ दूरी पर तेल की केन मिली है और चप्पल भी अलग-अलग स्थानों पर पड़ी मिली। फोरेंसिक टीम ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए। टीम ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया।
पुलिस जांच में कई बिंदु
प्रथम दृष्टया पुलिस यह मानकर चल रही है कि कार को यहां लाकर व्यक्ति की हत्या की गई। इसके बाद शव को कार में रखकर आग लगाई गई। पुलिस भी इसी बिंदु पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि पुलिस की जांच में अन्य बिंदु भी शामिल है। मृतक की पहचान बिहारीगढ़ के गांव चांचक निवासी अर्जुन के रूप में हुई। बुधवार देर शाम पुलिस थाने में दर्ज करायी गुमशुदगी में परिजनों ने बताया कि अर्जुन बैंक में लोन एजेंट था। वह मंगलवार शाम एक शादी समारोह में जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद घर नहीं लौटा।
चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक की हुई जानकारी
पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगा लिया है। गाड़ी का पहला मालिक उत्तराखंड के टिहरी जिला का है। इसके बाद गाडी को आठ बार बेचा जा चुका है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वर्तमान में मृतक अर्जुन स्वयं वाहन मालिक था या किसी दूसरे की कार में सवार था।
दुर्घटना या हत्या के बाद शव रखकर जलाया
पुलिस जांच कर रही है कि कार दुर्घटना के कारण आग लगी या हत्या के बाद शव को कार में रखकर जलाया गया। आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि कार की आखिरी गतिविधियों का पता चल सके। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, कार में मिला शव सहारनपुर जिले के ही बिहारीगढ के गांव चांचक निवासी अर्जुन का है। वह बैंक में लोन दिलाने का काम करता था। दुर्घटना और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कई टीमें गठित की गई है। जल्द खुलासा किया जाएगा।
