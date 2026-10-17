आगरा में बेकाबू लोडर ने 4 सहेलियों को रौंदा; एमकॉम छात्रा की मौत, चालक बोला- ड्राइविंग सीख रहा था

आगरा के कालिंदी विहार में शुक्रवार रात तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने सड़क पर टहल रही चार युवतियों को टक्कर मार दी। हादसे में एमकॉम छात्रा खुशबू की मौत हो गई, जबकि तीन युवतियां घायल हो गईं। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर वाहन कब्जे में ले लिया है।

आगरा, हिन्दुस्तान संवाद: शहर के थाना ट्रांस यमुना के कालिंदी विहार में शुक्रवार रात चार युवतियों को तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में सभी युवतियां घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे की है। जानकारी के अनुसार खुशबू (22), भूमि (18) और शिखा निवासी कृष्णा रेजिड़ेंसी कॉलोनी और गीत गोविंद कॉलोनी निवासी निशा चौधरी खाना खाने के बाद साथ में सड़क पर टहल रही थीं। तभी एच ब्लॉक कैला देवी मंदिर के सामने तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग वाहन ने चारों को चपेट में ले लिया। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने चालक को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी।

आनन फानन में घायल युवतियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान खुशबू जुरैल पुत्री मनमोहन सिंह की मौत हो गई। वो एमकॉम की छात्रा थी। प्रभारी निरीक्षक ट्रांस यमुना हरेंद्र कुमार ने बताया कि वाहन चालक गाड़ी चलाना सीख रहा था। तभी हादसा हो गया। वाहन को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।