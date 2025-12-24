Hindustan Hindi News
डंपर की टक्कर से पलटा लोडर, केबिन में फंसे लोगों को बचाने की जगह टमाटर लूटते रहे राहगीर

संक्षेप:

कानपुर के श्यामनगर के पास एलिवेटेड हाईवे पर डंपर की टक्कर से डिवाइडर से टकराने के बाद टमाटर लदा लोडर पलट गया। जिससे लोडर मालिक और उसका साथी करीब एक घंटे तक केबिन में फंसे रहे और राहगीर टमाटर लूटने में लगे रहे।

Dec 24, 2025 08:36 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में मंगलवार तड़के एक अमानवीय तस्वीर देखने को मिली। दरअसल, नौबस्ता क्षेत्र में श्यामनगर के पास एलिवेटेड हाईवे पर डंपर की टक्कर से डिवाइडर से टकराने के बाद टमाटर लदा लोडर पलट गया। जिससे लोडर मालिक और उसका साथी करीब एक घंटे तक केबिन में फंसे रहे और राहगीर टमाटर लूटने में लगे रहे। उधर, सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कटर से केबिन काटकर दोनों को बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान लोगों ने दोनों के मोबाइल भी गायब कर दिए।

गोंडा के कउड़िया गांव के रहने वाले कृष्ण दयाल मिश्रा लोडर को भाड़े पर चलवाते हैं। पड़ोस के गांव का सोनू चालक है। कृष्ण ने बताया कि सोमवार देर रात झांसी की शिवपुरी मंडी से लखनऊ के कृष्ण कन्हैया एंड संस ट्रेडर्स का टमाटर लादा, जिसे लखनऊ मंडी लेकर जा रहे थे। गाड़ी सोनू चला रहा था, जबकि वह व उनका साथी शुभम बगल में बैठे थे। कृष्ण के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे प्रताप होटल से आगे बढ़ने पर पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इससे लोडर पलट गया।

राहगीरों ने दोनों का मोबाइल भी लूटा

चालक तो खिड़की से निकल गया, जबकि वह और उनका साथी केबिन में फंसे रहे। कैरेट से निकलकर सड़क पर फैले टमाटर लोग लूटते रहे। उन दोनों के मोबाइल भी गायब हो गए। शुभम के पैर में और दयाल के शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई है। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि दमकल टीम ने केबिन काटकर दोनों को बाहर निकाल लिया है।

अनियंत्रित बस ने बाइक सवार को रौंदा, ममेरे भाइयों की मौत

उधर, लखनऊ-सीतापुर हाइवे पर मंगलवार शाम को जयपालपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में दो ममेरे भाइयों की मौत हो गई। वहीं, एक दोस्त घायल हो गया। हादसे के समय एक बाइक पर तीन लोग सवार थे। हादसे के बाद चालक ने बस दौड़ा दी। घटना स्थल से 40 किमी दूर टोल टैक्स पर पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।

