लोड तो तुरंत बढ़ा दिया, मीटर आज तक नहीं बदला; अब भुगत रहे बिजली उपभोक्ता

Electricity News: लेसा की लापरवाही के कारण राजधानी के बिजली उपभोक्ता इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोड बढ़ाने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने और बिजली बिलों में नया, बढ़ा हुआ लोड दर्ज होने के बावजूद उपभोक्ताओं के घरों पर लगे पुराने सिंगल-फेज मीटर को थ्री-फेज मीटर से बदला नहीं गया है। इसका खामियाजा उपभोक्ता लो-वोल्टेज की समस्या और बिजली के उपकरणों के खराब होने के रूप में भुगत रहे हैं। परेशान उपभोक्ता जेई से लेकर एक्सईएन कार्यालयों तक के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

पीड़ित उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि लेसा के अधिकारी और कर्मचारी शुल्क जमा होने के बाद केवल कागजी कार्रवाई पूरी करके बिल में लोड बढ़ा दिया जाता है, जबकि जमीन पर मीटर बदलने का काम नहीं हुआ। सुरक्षा और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोड बढ़ने पर थ्री-फेज मीटर लगाना जरूरी होता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा और अपना व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय यादव ने बताया कि लोड बढ़ने के बावजूद सिंगल फेज मीटर चलने से उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज और बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, विभाग द्वारा बढ़ी हुई सिक्योरिटी मनी वसूलने के बाद भी जरूरी सुविधा न देना सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। लेसा के उच्चाधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को चक्कर न लगाने पड़ें।

ये हैं भुक्तभोगी आलम नगर निवासी मधु सूदन त्रिपाठी मधु सूदन त्रिपाठी (खाता सं. 9822011111) ने 30 अक्तूबर को अपने बिजली के लोड को चार किलोवाट से पांच किलोवाट तक बढ़ाने के लिए शुल्क जमा करके आवेदन किया। विभाग ने उनके बिल में तुरंत पांच किलोवाट लोड फीड कर दिया, लेकिन मौके पर थ्री-फेज मीटर नहीं लगाया। पीड़ित ने जेई और सब-डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राजाजीपुरम निवासी संतोष कुमार सिन्हा (खाता सं. 9163361302) ने 27 अक्तूबर को दो किलोवाट से आठ किलोवाट लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया। विभाग ने बिल में आठ किलोवाट लोड फीड कर दिया, मगर परिसर पर पुराना सिंगल-फेज मीटर ही लगा रहा। एक्सईएन अभिषेक कुमार ने 04 नवम्बर को सहायक अभियंता (मीटर) को स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए पत्र भी लिखा, पर मीटर बदलने का काम रुका रहा।