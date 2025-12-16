यूपी: एलएलबी छात्र को गोली मारी, क्रिकेट मैच में झगड़े के बाद लहराए हथियार
यूपी के मेरठ में सिखैड़ा गांव के बाहर निर्माणाधीन इनर रिंग रोड पर क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में युवकों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी घटना की तीन मिनट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही है।
सिखैड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय शिवम चौहान पुत्र अनिल चौहान मेरठ कॉलेज में एलएलबी का छात्र है। मंगलवार दोपहर शिवम अपने चचेरे भाई निखिल के साथ गांव के बाहर निर्माणाधीन इनर रिंग रोड पर क्रिकेट खेलने गया था। वह नंगला मुख्तियारपुर गांव निवासी युवकों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। किसी बात को लेकर शिवम का दूसरी टीम के युवकों से विवाद हो गया। दूसरी टीम के युवकों ने शिवम को घेरते हुए उस पर पथराव करते हुए मारपीट कर दी। दो युवकों ने हथियार लहराते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कार्तिक धामा नामक आरोपी ने शिवम के पैर में गोली मार दी।
शिवम पक्ष के लोग घायल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर मौके से जाने लगे तो आरोपियों ने फिर उन्हें घेरने का प्रयास किया। वहां मौजूद एक युवक ने मोबाइल से घटना रिकॉर्ड कर ली। घायल शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया है। शिवम की मां शशि ने हर्ष, अंशुल, उदित, अनुराग, प्रतीक शर्मा, रमन, आशु, हर्ष पंडित, उज्जवल, आर्यन आदि के खिलाफ तहरीर दी। एसओ इंचौली ने बताया कि नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।