Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsllb students shot in meerut up weapon brandished after brawl at cricket match
यूपी: एलएलबी छात्र को गोली मारी, क्रिकेट मैच में झगड़े के बाद लहराए हथियार

यूपी: एलएलबी छात्र को गोली मारी, क्रिकेट मैच में झगड़े के बाद लहराए हथियार

संक्षेप:

शिवम अपने चचेरे भाई निखिल के साथ गांव के बाहर निर्माणाधीन इनर रिंग रोड पर क्रिकेट खेलने गया था। वह नंगला मुख्तियारपुर गांव के युवकों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। किसी बात को लेकर शिवम का दूसरी टीम के युवकों से विवाद हो गया। युवकों ने शिवम को घेरते हुए उस पर पथराव करते हुए मारपीट कर दी।

Dec 16, 2025 08:59 pm ISTAjay Singh हिटी, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में सिखैड़ा गांव के बाहर निर्माणाधीन इनर रिंग रोड पर क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में युवकों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी घटना की तीन मिनट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिखैड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय शिवम चौहान पुत्र अनिल चौहान मेरठ कॉलेज में एलएलबी का छात्र है। मंगलवार दोपहर शिवम अपने चचेरे भाई निखिल के साथ गांव के बाहर निर्माणाधीन इनर रिंग रोड पर क्रिकेट खेलने गया था। वह नंगला मुख्तियारपुर गांव निवासी युवकों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। किसी बात को लेकर शिवम का दूसरी टीम के युवकों से विवाद हो गया। दूसरी टीम के युवकों ने शिवम को घेरते हुए उस पर पथराव करते हुए मारपीट कर दी। दो युवकों ने हथियार लहराते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कार्तिक धामा नामक आरोपी ने शिवम के पैर में गोली मार दी।

शिवम पक्ष के लोग घायल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर मौके से जाने लगे तो आरोपियों ने फिर उन्हें घेरने का प्रयास किया। वहां मौजूद एक युवक ने मोबाइल से घटना रिकॉर्ड कर ली। घायल शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया है। शिवम की मां शशि ने हर्ष, अंशुल, उदित, अनुराग, प्रतीक शर्मा, रमन, आशु, हर्ष पंडित, उज्जवल, आर्यन आदि के खिलाफ तहरीर दी। एसओ इंचौली ने बताया कि नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में किसान खिले, बाजार में भी खुशहाली; इस एक वजह से सुधरने लगे आंकड़े
ये भी पढ़ें:BJP के लिए SIR की कौन सी बात बनी चुनौती? नए सिरे से ऐक्टिव हुई पार्टी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |