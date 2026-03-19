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प्रशासन की सुनेंगे, तुम्हारी नहीं; मीट की दुकान बंद कराने गए लोगों को दुकानदारों ने दौड़ाया, भारी बवाल

Mar 19, 2026 04:15 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में नवरात्र के पहले दिन हंगामा हो गया है। शहर के कुछ इलाकों में खुली मीट दुकानों को बंद कराने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। इस दोनों पर जमकर बहसबाजी और फिर भिड़ंत हो गई।

प्रशासन की सुनेंगे, तुम्हारी नहीं; मीट की दुकान बंद कराने गए लोगों को दुकानदारों ने दौड़ाया, भारी बवाल

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में नवरात्र के पहले दिन हंगामा हो गया है। शहर के कुछ इलाकों में खुली मीट दुकानों को बंद कराने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकानों को बंद करने को कहा, तो दुकानदारों ने मना कर दिया। इस बार दोनों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते बवाल हो गया। कुछ देर बाद मीट विक्रेताओं ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए भागे कार्यकर्ता सीधे कोतवाली पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए हुए सड़क के बीचो-बीच चौराहे पर बैठ गए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस को खबर लगते ही मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। कार्यकर्ताओं ने मीट दुकानदारों पर मारपीट का भी आरोप लगाया।

पूरा मामला बेहट कस्बे का बताया जा रहा है। नवरात्र पर मीट की दुकानें खुली होने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। गुरुवार को वह मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंच गए, लेकिन विक्रेताओं ने पुलिस-प्रशासन का हवाला देकर दुकानें बंद करने से मना कर दिया। दुकानदारों का कहना था कि अगर पुलिस-प्रशासन का आदेश होगा तो दुकानें बंद कर दें, लेकिन तुम लोगों की बातें नहीं मानेंगे। इसी बीच दोनों ओर से बहसबाजी शुरू हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। नोकझोंक हो ही रही थी कि मीट विक्रेताओं ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया। इतना ही नहीं मीट विक्रेताओं के समर्थन में मोहल्ले के लोग भी आ गए।

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भागकर कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ता

लामबंद होकर कार्यकर्ताओं का पीछा करने लगे। अपने पीछे बड़ी तादाद में लोगों को आता देखकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सीधे कोतवाली पहुंच गए। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया। उनके साथ मारपीट भी की गई है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए शाकंभरी तिराहे पर बीचो-बीच बैठ गए और जाम लगा दिया। सड़क पर जाम लगने से दोनों ओर से वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई।

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क्या बोली पुलिस

हिंदू संगठन के जाम लगाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम को खुलवाया और हिंदू संगठन के नाराज कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस ने बताया कि निष्पक्षता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में माहौल को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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