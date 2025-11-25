लखनऊ में हुलास खेड़ा बनेगा आकर्षण, 1.25 करोड़ से पाथवे, झरने का निर्माण, होटल भी होंगे

संक्षेप: लखनऊ के पास रायबरेली रोड पर स्थित 3000 साल पुराने हुलास खेड़ा टीले को इको-टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा

पर्यटकों के लिहाज से लखनऊ शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐतिहासिक धरोहरों को भी संवारने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में 3000 साल पुराने रायबरेली रोड पर हुलास खेड़ा को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। जहां लखनऊ में पहला लैंड स्केपिंग हुलास खेड़ा में बनाने की मंजूरी पर्यटन विभाग ने दे दी है। लैंड स्केपिंग के तहत पर्यटकों के लिए 10 प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी की मुताबिक हुलासखेड़ा में लैंडस्केपिंग बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ताकि संरक्षित क्षेत्र के बाहरी स्थान को सुंदर बनाने, उपयोगी और आकर्षक बनाने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की मदद ली जाएगी। इसमें पेड़-पौधों, फूलों, पत्थरों, फव्वारे और प्रकाश व्यवस्था जैसी व्यवस्था होगी। इस कार्य में करीब सवा करोड़ रुपये खर्च होंगे और तीन माह का समय लगेगा।

3000 साल पुराना है हुलास खेड़ा का टीला पुरातत्व विभाग के मुताबिक लखनऊ से रायबरेली रोड पर मोहनलालगंज में हुलास खेड़ा नाम का टीला है। यह टीला हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। लगभग 3000 साल पहले मध्यकालीन सभ्यता के कई प्रमाण मिले है। खुदाई में कांस्य की कार्तिकेय प्रतिमा और मिट्टी के बर्तन को लखनऊ जू स्थित राज्य संग्रहालय में देखा जा सकता है।

लैंड स्केपिंग के तहत यह सुविधाएं मिलेंगी -पेड़, झाड़ियां, घास और फूल से सजावट होगी

-पत्थर, ईंटें, लकड़ी, फर्नीचर को नया लुक देंगे

-100 मीटर का पथवे तालाब, झरने और फव्वारे

-रात में क्षेत्र को रोशन करने के लिए सोलर लाइटें

-संरक्षित क्षेत्र में बगीचे और आंगन को संवारा जाएगा

-आस-पास होटल और शॉपिंग मॉल की सुविधा होगी

------------------------------------------------------------------------

पहली बार लैंड स्केपिंग के तहत हुलास खेड़ा को तैयार किया जा रहा है। जहां पथवे निर्माण समेत कई सुविधाएं पर्यटकों के लिए विकासित की जा रही है। ताकि हुलास खेड़ा में पयर्टकों को लुभाया जा सके।

डॉ. कल्याण सिंह