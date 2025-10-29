लिव इन पार्टनर की हत्या; बेटी की हरकतों से मां-बाप भी थे परेशान, कर रखा है बेदखल

संक्षेप: दिल्ली में अपने ही लिव इन पार्टनर की बेहद नृशंस तरीके से हत्या करने वाली मुरादाबाद की अमृता से उसके मां-बाप भी बहुत पहले से परेशान थे। बेटी का व्यवहार उन्हें हमेशा खटकता था। यही कारण है कि उसे अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर रखा है।

दिल्ली के गांधी विहार में अपने लिव इन पार्टनर प्रतियोगी छात्र रामकेश मीणा की हत्या करने वाली फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान से उसके घर के लोग भी तंग आ गए थे। मुरादाबाद में रहने वाले माता-पिता ने बेटी की गलत अचरण के कारण एक साल पहले ही उसे बेदखल कर दिया था। सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद जब मीडिया ने माता-पिता से संपर्क कर बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कहा कि उससे हमारा अब कोई नाता नहीं है। किसी क्राइम थ्रिलर कहानी की तहर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र राममेश मीणा हत्याकांड को अंजाम देने वाली अमृता चौहान अभी मात्र 21 साल की है।

अमृता चौहान कटघर थाना के पंडित नगला चौकी क्षेत्र के मिलक पंडित नगला गागन तिराहे की रहने वाली है। मां कामिनी रानी और पिता राजवीर सिंह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कार्य करते हैं। अमृता चौहान के दिल्ली में सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने की खबर सामने आने के बाद मीडिया ने उसके घर जाकर बात करने का प्रयास किया तो घर में उसकी मां मिली। मां ने कुछ भी बोलने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे हम लोग पहले ही अपने जीवन से अलग कर चुके हैं। साथ ही बेदखली के कागज और विज्ञापन भी दिखाया।

दरअसल हत्यारोपी अमृता के माता-पिता ने उसके गलत संगत में पड़ने और घर में सभी से गलत व्यवहार करने के कारण उसे जुलाई 2024 में ही अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। 8 जुलाई को एक समाचार पत्र में इसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी। माता-पिता दोनों का कहना है कि अब उसके किसी भी कृत्य से हमारा कोई मतलब नहीं है। वह अपने कर्मों की सजा खुद भुगतेगी। आरोपी के घर पहुंचने पर यह भी पता चला कि उसके दो भाई हैं। एक भाई दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वह आरोपी अमृता से कोई संपर्क नहीं रखता है। छोटा भाई मुरादाबाद में माता-पिता के साथ ही रहता है।

किशोरावस्था से ही गलत संगत में पड़ गई थी अमृता मुरादाबाद। हत्यारोपी अमृता चौहान किशोरावस्था से ही गलत संगत में पड़ गई थी। बताया जा रहा है कि जब अमृता चौहान किशोरावस्था में थी तभी से आरोपी सुमित से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। वह उससे फोन पर लंबी-लंबी बात करती थी। अक्सर बिना बताए घर से गायब रहती थी। माता-पिता ने बेदखली के शपथ पत्र पर भी इस बात का जिक्र किया है। जिसमें कहा है कि अमृता चौहान परिवार के लोगों से दुर्व्यवहार करती थी। धमकी देती थी कि कपड़े फाड़के चोट मारकर पुलिस में चली जाउंगी। एक तरह से वह निरंकुश प्रवृत्ति की हो गई थी। सूत्रों की मानें तो वह सुमित के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी थी। इसी के चलते परिवार ने उसे बेदखल किया था।

पुराने प्यार के जाल में फंसकर अपना परिवार बर्बाद कर दिया सुमित ने मुरादाबाद। दिल्ली में सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाली अमृता का पूर्व प्रेमी हत्यारोपी सुमित नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव वाल्मीकि बस्ती पावर हाउस के सामने की गली का रहने वाला है। 26 वर्षीय सुमित के पिता किशन एलपीजी सीलेंडर की डिलीवरी का काम करते हैं। सुमित भी उनके साथ यही काम करता है। उसका छोटा भाई किशु उर्फ कृष्णा पढ़ाई के साथ सीलेंडर डिलिवरी करता है। दो बहनें हैं। हत्याकांड के बाद जब हिन्दुस्तान की टीम सुमित के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। अंदर से एक महिला ने निकलकर बताया कि वह रिश्तेदार है। सुमित के परिवार वाले दिल्ली गए हैं।

मोहल्ले में पूछताछ करने पर पता चला कि सुमित का आरोपी अमृता से काफी पुराना प्रेम प्रसंग था। जब अमृता दिल्ली चली गई तो उन दोनों के बीच दूरी आ गई। उसी दौरान तीन साल पहले सुमित ने मोहल्ले में ही रहने वाली रोशनी से शादी कर ली। उसके दो साल का एक बेटा भी है। दबी जुबान से लोगों ने बताया कि करीब तीन-चार माह पूर्व अमृता दोबारा से सुमित के जीवन में एंट्री कर गई और उससे नजदीकी बढ़ा ली। अब उस नजदीकी के चलते ही सुमित उसके साथ उसके लिवइन पार्टनर की हत्या में भी शामिल हो गया। ऐसा करके सुमित ने अपने साथ ही पूरे परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया। उससे शादी करने वाली रोशनी और मासूम बच्चे के भविष्य को लेकर भी लोग चिंता जता रहे हैं। हालांकि मोहल्ले वालों ने कहा कि कभी ऐसा नहीं लगा कि सुमित इस तरह किसी की हत्या कर देगा।

...तो क्या दोस्ती के चक्कर में फंसा संदीप? मुरादाबाद। दिल्ली के यूपीएसपी छात्र रामकेश मीणा की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी संदीप 29 साल का है। उसका घर आरोपी सुमित के घर से बामुश्किल 30 कदम की दूरी पर है। हिन्दुस्तान की टीम उसके घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसके मकान के एक हिस्से में कॉस्मेटिक की दुकान चलती है। वहां पूछने पर संदीप की मां बाहर निकली। बताया कि 23 अक्तूबर को दिल्ली से आई पुलिस संदीप को पूछताछ के लिए बुलाकर ले गई थी। उसके बाद वापस नहीं लौटा। पूछने पर पता चला कि संदीप पीटीसी में प्राइवेट रूप में सफाई कर्मचारी का काम करता था। वह स्नातक की पढ़ाई करने के बाद एसएससी की तैयारी भी कर रहा था।

पिता संजय ने बताया कि मोहल्ले का होने के कारण सुमित से उसकी दोस्ती थी। परिवार ने बताया कि सुमित ने कॉल करके संदीप को यह कहकर बुलाया था कि मेरे एक जोड़ी कपड़े पहुंचा दो। उसकी कॉल पर संदीप कपड़े लेकर वहां गया था। पिता ने कहा कि उनका बेटा संदीप हत्या में शामिल हो ही नहीं सकता। यदि वह वास्तव में हत्या में शामिल रहा है तो हम लोग उसकी कोई पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस गहनता से जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करे मेरी यही मांग है।

ऐसे हुई थी जघन्य हत्या रामकेश अमृता को उसके अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। अमृता के काफी कहने के बावजूद उसने ना तो वह वीडियो डिलीट किए और ना ही वो हार्ड डिस्क दी जिसमें अमृता के अश्लील वीडियो थे। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित से मदद मांगी। सुमित ने अपने एक अन्य दोस्त संदीप के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।

6 अक्टूबर की रात को सुमित और संदीप रामकेश के घर में घुसे और उसकी हत्या कर दी। वारदात वाले दिन सीसीटीवी फुटेज में अमृता को भी उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया था जहां रामकेश रहता है। सुमित और संदीप चेहरा ढंक कर रामकेश के घर में घुसे। इसके बाद रामकेश से हाथापाई की गई और हार्ड डिस्क के ठिकाने की जानकारी निकालने के लिए तीनों ने बहुत देर तक उसका गला घोंटा। बताया जा रहा है कि काफी देर तक गला घोंटने की वजह से उसकी मौत हो गई। यह महसूस करने पर कि वह मर चुका है, उन्होंने आग लगाने का नाटक करने और ऐसा दिखाने का फैसला किया कि उसकी मौत आग में जलकर हुई है।

पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी पुलिस को एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और कमरे से बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। शुरुआत में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पांच और छह अक्टूबर की रात को चेहरा ढके दो लोग इमारत में घुसे थे और तड़के लगभग दो बजकर 57 मिनट पर एक महिला उनमें से एक के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उनके जाने के कुछ ही देर बाद आग लग गई।

जांच के दौरान महिला के ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’ से पता चला कि वह अपराध स्थल के पास मौजूद थी जिससे संदेह पैदा हुआ। मुरादाबाद में कई छापे मारे गए और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपने दो साथियों के नाम बताए। इसके बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।