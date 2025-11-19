लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता नामंजूर, 3 दिन चली सर्वखाप महापंचायत; ये 11 प्रस्ताव पास

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newslive in relationships and homosexuality are unacceptable a three day sarvakhaap mahapanchayat passes these 11 resolution
Wed, 19 Nov 2025 07:35 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित तीन दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत के अंतिम दिन चौधरियों ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों-बुराइयों के खिलाफ 11 प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने एक मत से कहा कि उन्हें लिव इन रिलेशन, समलैंगिकता, प्रेम विवाह, नशाखोरी जैसी बुराइयां किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं हैं। वे इससे जुड़े कानूनों को खत्म कराने, संशोधन कराने या जरूरी होने पर नए कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे।

महापंचायत में आए 50 से अधिक प्रस्तावों में से समिति द्वारा चुने गए 11 प्रस्तावों को सर्वखाप मंत्री सुभाष बालियान ने पढ़कर सुनाया जिन पर खाप चौधरियों ने एकमत से मुहर लगा दी। महापंचायत में मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नशामुक्ति, भ्रूण हत्या, पर रोक लगाने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। साथ ही शिक्षा, पर्यावरण, गौवंश संरक्षण व संवर्धन, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी को मंजूरी दी गई।

खाप चौधरियों से लेकर मंत्री-विधायक तक जुटे

इसके पहले सोमवार को सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत के दूसरे दिन 36 बिरादरियों के खाप चौधरियों, सामाजिक प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भारी भागीदारी ने इसे सामाजिक सुधार के बड़े मंच में बदल दिया। महापंचायत के दूसरे दिन मंच पर जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेन्द्र चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. संजीव बालियान, उप्र के कौशल विकास मंत्री मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, पूर्व सांसद बिजनौर कुंवर भारतेन्द्र सिंह, बालियान खाप चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, भाकियू नेता युद्धवीर सिंह सहित कई खाप चौधरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी खाप चौधरियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया।

सोमवार की सुबह सर्वप्रथम यज्ञशाला में हवन यज्ञ हुआ। खाप चौधरियों ने यज्ञशाला में चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत एवं सर्वखाप मंत्री रहे चौधरी कबूल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महापंचायत में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक खाप चौधरियों का स्वागत का क्रम भी जारी है। जबकि खाप चौधरी विचार-विमर्श में भी लगे रहे। लोक-संस्कृति की धूम मची रही। हरियाणा के रागिनी कलाकारों ने भी अपने गायन व वादन के साथ खाप चौधरियों एवं महापंचायत में आए ग्रामीणों का मनोरंजन किया।

- मृत्युभोज : कुरीति बंद की जाए।

- दहेज प्रथा: शादी दिन में करें इसे पारिवारिक आयोजन बनाएं। अंगूठी की रस्म छोटी करें।

- नशामुक्ति: खाप के चौधरी अपने यहां जागरूकता अभियान चलाएं।

- भ्रूणहत्या: इस सामाजिक कुरीति को खत्म करने को अभियान चलें।

- लिव इन रिलेशनशिप व समलैंगिकता: भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। सरकार इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए।

- प्रेम विवाह: माता-पिता की सहमति से हो। सरकार हिन्दू विवाह अधिनियम में परिवर्तन कर माता-पिता की सहमति अनिवार्य बनाए।

- शिक्षा: शिक्षा को बढ़ावा दें। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर।

- पर्यावरण: जल-जंगल-जमीन बचाएं, पानी का करें सदुपयोग।

- गौवंश संरक्षण: गौवंश को बचाने व संवर्धन के लिए काम हो।

- युवाओं,महिलाओं की भागीदारी: खाप पंचायतों में भागीदारी बढ़े।

- सर्वखाप पंचायत: सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत अब प्रत्येक 10 वर्ष में सोरम में होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
