42 का प्रेमी, 20 की प्रेमिका, दो साल लिव इन में रहे; फिर बेटे के साथ मिलकर कर दिया ये कांड

यूपी के फतेहपुर पुलिस ने 28 जून को रेलवे ट्रैक पर मिले युवती के शव की गुत्थी सुलझा ली। मृतका की पहचान 20 वर्षीय पुष्पा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, लिव-इन पार्टनर 42 वर्षीय गंगासागर ने साथियों संग गला दबाकर हत्या की और शव रेलवे ट्रैक पर रखकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

यूपी के फतेहपुर जिले में 28 जून की रात बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान थरियांव थाना क्षेत्र के घासीपुर औरेई गांव निवासी 20 वर्षीय पुष्पा के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने उसके लिव-इन पार्टनर गंगासागर, उसके पुत्र राजकुमार और रिश्तेदार लवलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक अन्य आरोपी शिवनारायण की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, महावीर लोधी ने मंगलवार को राधानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि करीब एक वर्ष पहले उनकी बेटी पुष्पा गांव के ही 42 वर्षीय गंगासागर के साथ चली गई थी। दोनों राधानगर क्षेत्र में किराये के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

28 जून को रेलवे ट्रैक पर मिली खी पुष्पा की लाश 22 जून के बाद से पुष्पा का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि गंगासागर ने 19 जुलाई को राधानगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने 28 जून को बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात महिला के शव की तस्वीर परिजनों को दिखाई, जिसके आधार पर शव की पहचान पुष्पा के रूप में हुई। इसके बाद हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज की गई।

दो साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे पूछताछ में आरोपी गंगासागर ने पुलिस को बताया कि उसका पुष्पा से करीब दो वर्ष से प्रेम संबंध था और दोनों साथ रह रहे थे। परिवार इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इसी विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर पुष्पा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से पुत्र राजकुमार, रिश्तेदार लवलेश और साथी शिवनारायण की मदद से शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में ले जाकर बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर रख दिया।