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लिव इन पार्टनर ने पत्थर मारकर की प्रेमिका की हत्या, पत्नी के छोड़ने के बाद साथ रह रहे थे दोनों

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रयागराज में सोमवार शाम लिव इन में रहे युवक-युवती के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। युवती ने युवक के सिर पर पत्थर मार दिया। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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लिव इन में रह रही युवती की हत्या

यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नगर पंचायत शंकरगढ़ के रावण टोला में सोमवार शाम लिव इन में रहे युवक-युवती के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। युवती ने युवक के सिर पर पत्थर मार दिया। आनन-फानन में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रावण टोला के रहने वाले शेखर की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद वह उर्मिला केवट को बिना शादी किए साथ रखता था। सोमवार शाम को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। इसी दौरान उर्मिला ने शेखर के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज भेज दिया। देर शाम फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। इस संबंध में थाना प्रभारी शंकरगढ़ प्रीतम तिवारी ने बताया कि लिव इन में रह रहे युवक-युवती के बीच विवाद के दौरान यह घटना हुई है। युवती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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ललितपुर में प्रेमिका की मां, बहन और भाई पर प्रेमी ने किया हमला

इससे पहले ललितपुर में में एक व्यक्ति ने प्रेमिका के घर जाकर उसकी मां, छोटी बहन, भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने तत्काल तीनों घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना करने पर प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया।

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मुहल्ला आजादपुरा निवासी वीर सिंह अपनी छोटी 20 वर्षीय बेटी, 14 वर्षीय और करीब 40 वर्षीय पत्नी के साथ बुधबार को अपने घर पर मौजूद था जबकि उसकी करीब 23 वर्षीय बड़ी बेटी अपने प्रेमी मुहल्ला चौबयाना निवासी मंयंक उर्फ़ मोंटी नमदेव के साथ उसके घर पर थी। मिताली करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अपने प्रेमी के साथ उसके घर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और पिछले करीब चार माह से उन दोनों के बीच अनबन भी चल रही थी। जिसकी खबर उसके पिता को भी थी। बी बुधवार को उसकी बड़ी बेटी पिता के घर आ गई और प्रेमी की ज्यादती से परिजनों को अवगत कराया। इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर किसी काम से चला गया। इसी दौरान प्रेमी मयंक उसके घर आ धमका और प्रेमिका के परिजनों से मारपीट करने लगा। मिताली की मां ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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