लिव इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका में कपड़े धुलने पर विवाद; युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान

लिव इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका में कपड़े धुलने पर विवाद; युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान

संक्षेप:

अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र में होटल में प्रेमी-प्रेमिका के विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत हो गई। प्रेमिका ने फंदे से आत्महत्या का दावा किया, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है, शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है।

Feb 05, 2026 04:51 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक होटल में बुधवार देर शाम प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए झगड़े के बाद प्रेमी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप पर रह रहे थे। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया है। जबकि प्रेमिका का कहना है कि युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या की है। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट होगा। सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर आसिफ नगर निवासी 25 वर्षीय जीशान टेंपो चलाता था।

वह करीब तीन साल पहले मसूदाबाद चौराहा स्थित देव होटल में काम करने वाली काजल नाम की लड़की के संपर्क में आया। इसके बाद जीशान अपना छोड़कर काजल के साथ किराये पर कमरा लेकर गांधीपार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। काजल होटल में झाड़ू पोंछा करती है। ऐसे में उसका अधिकतर समय होटल में ही गुजरता था।

काजल ने पूछताछ में बताया है कि बुधवार देर शाम जीशान नशे में धुत होकर होटल पर आया। आते ही उसने अपनी जर्सी उतारी और वाशिंग मशीन में डाल दी। वहां गाने बज रहे थे तो वह डांस करने लगा। इस पर काजल ने विरोध किया। साथ ही जर्सी धोने से मना कर दिया। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच जीशान होटल के ऊपरी मंजिल पर गया। वहां से बगल वाले निर्माणाधीन भवन में पहुंचा और फंदा लगा लिया।

होटल के स्टाफ की सूचना पर काजल वहां पहुंची तो जीशान फंदे से लटका था। काजल ने जीशान के परिजनों को फोन किया। वे मौके पर आए और पुलिस को हत्या की सूचना दी। इंस्पेक्टर के अनुसार जीशान के गले में कोई निशान नहीं मिला है। मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट होगा। युवती से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।

जिशान के भाई का कहना है कि युवती होटलों में काम करती है। आरोप है कि युवकों को फंसाकर ब्लेकमेल करना उसका पेशा है। जीशान को भी वह परेशान कर रही थी। इसी के चलते जीशान ने घर आना छोड़ दिया था। उसी ने फोन करके आत्महत्या कर सूचना दी थी। लेकिन, साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। युवती ने स्वीकारा है कि अलग-अलग समुदाय के होने के चलते उसने जीशान से शादी नहीं की थी।

वह कहती थी कि अगर शादी की तो उसके परिजन संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इसके चलते लिव-इन में रह रही थी। जबकि पुलिस की पूछताछ में पता चला कि है कि युवती के परिवार में कोई नहीं है। जीशान को अचेत अवस्था में देख काजल के होश उड़ गए। वह खुद उसे ई-रिक्शा में डालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहां परिजन भी पहुंच गए। उन्होंने काजल पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस काजल को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां उससे पूछताछ की गई।