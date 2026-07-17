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यूपी में लाइव एनकाउंटर, दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलीबारी में दो बदमाश ढेर, दो सिपाहियों को भी लगी गोली

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में दिनदहाड़े लाइव पुुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहे दो बदमाशों को मार गिराया गया है। बदमाशों की गोली से दो सिपाही भी घायल हुए हैं। एक सिपाही की हालत गंभीर बताई जा रही है।

यूपी में लाइव एनकाउंटर, दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलीबारी में दो बदमाश ढेर, दो सिपाहियों को भी लगी गोली

यूपी के फिरोजाबाद में अब दिनदहाड़े लाइव एनकाउंटर हुआ है। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर घेरेबंदी देख एसओजी टीम पर दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसमें दो सिपाहियों को गोली लगी। जवाब में कई थानों से पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेरेबंदी की। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलीं। इस गोलीबारी में एक के बाद एक दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। कई थानों की पुलिस और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गोली से घायल दोनों सिपाहियों को अस्पताल भेजा गया है। एक सिपाही के पेट में गोली लगने से हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरे सिपाही को कंधे पर गोली लगी है। गंभीर सिपाही को आगरा रेफर किया गया है।

बताया जाता है कि 3 जुलाई को इटावा में डॉक्टर से हुई लूट की घटना के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि सुमित और अंकित उर्फ सीपू फरार चल रहे थे। शुक्रवार को दोनों बदमाशों के गाजियाबाद से झारखंड जा रही संबलपुर एक्सप्रेस में होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इटावा एसओजी ने शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की घेरेबंदी कर तलाशी शुरू कराई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। अचानक हुई फायरिंग से पुलिस टीम सकपका गई। बदमाशों की गोली एसओजी केसिपाही डेविड चौहान को लगी।

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सिपाहियों को गोली लगने की सूचना से हड़कंप

पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की लेकिन दोनों बदमाश खेतों की ओर भाग निकले। दिनदहाड़े अचानक शुरू हुई गोलीबारी से अफरातफरी मच गई। एसओजी की टीम ने भाग रहे बदमाशों का पीछा कर लिया। उधर, सिपाही को गोली लगने और एनकाउंटर की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस बदमाशों की घेरेबंदी में लग गई। अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

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बदमाशों ने बच्चे को बनाया ढाल

एडीजी एसके भगत ने बताया कि बदमाश ट्रेन में बैठकर इटावा से भाग रहे थे। इटावा की एसओजी और पुलिस ने शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उनकी घेराबंदी की। ट्रेन जाने लगी तो चेन पुलिंग करके खुद को गिरता देख बदमाश फायरिंग करके भागने लगे। पुलिस की फायरिंग से बचने के लिए एक बच्चे को अपने कब्जे में लेकर इटावा पुलिस को धमकी दी कि इसकी हत्या कर देंगे अन्यथा उनको जाने दें। फिर बच्ची को फेंक दिया। इसके बाद एक बाइक सवार युवक से बाइक छीनी और दोनों बाइक से भागने लगे। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से दोनों छेछा रेलवे पुल की ओर भागे।

पुलिस को पीछा करता देख एक बदमाश चरी के खेत में भागा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे मार गिराया। इसके बाद दूसरा बदमाश करीब 2 किलोमीटर दूर भागा और बाइक छोड़कर वही भी एक चरी के खेत में घुस गया। इसी दौरान एसओजी इटावा के साथ शिकोहाबाद के थानों से भी पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दूसरे बदमाश को भी मार गिराया।

सिपाही को आगरा रेफर किया गया

एडीजी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर बदमाशों की गोली से घायल सिपाही डेविड चौहान को पेट में गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल फिर आगरा भेज गया है।दूसरे घायल सिपाही पुष्पेंद्र चौधरी को गोली बदमाश की खेत में मुठभेड़ के दौरान लगी। उसके कंधे पर गोली लगी है। उसका इलाज फिरोजाबाद के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। दोनों मारे गए बदमाश सुमित और अंकित इटावा के रहने वाले हैं। दोनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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