अयोध्या में ऐसे लोगों की बनी लिस्ट, इतिहास खंगाल रही पुलिस ; हर गतिविधि पर निगरानी

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट और 25 को होने वाले शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कट्टरपंथियों की सूची बनाई जा रही है। पहले और अब की माली हैसियत के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।

रामनगरी में कट्टरपंथियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा डेढ़ से दो दशक के पहले और अब तक इस बीच में उनके रहन- सहन, तौर-तरीके और गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। फर्क पाए जाने पर उन्हें जांच के दायरे में रखा जा रहा है।

दिल्ली ब्लास्ट और 25 को होने वाले शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। जिले में कट्टरपंथियों की सूची बनाई जा रही है। पहले और अब की माली हैसियत के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह प्रदेश के कुछ मानिंद लोगों के नाम संदिग्ध में शामिल हुए हैं, उनसे बाद शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। सूत्रों की माने तो क्षेत्रवार स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उन्हें किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर नाम बताने को कहा जा रहा है। इसके बाद संदेह होने का कारण भी पूछा जा रहा है। डेढ़ से दो दशक के बीच क्या परिवर्तन दिखाई दिया उसी हिसाब से जांच के दायरे को घटाया बढ़ाया जा रहा हैं। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों के नाम की सूची बनाई जा चुकी है।

सूचीबद्ध लोगों पर रहेगा पुलिस का पहरा खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जिले में राजनीतिक पार्टियों और सरकार विरोधी व्यक्तियों की सूची बनाई है। 25 तारीख के एक दिन पहले से ही सूचीबद्ध लोगों के घरों पर पुलिस का पहरा शुरू हो जाएगा, आयोजन खत्म होने तक उन्हें नजर बंद रखा जाएगा। एक सप्ताह पहले ही सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब मुख्य आयोजन के दिन अति आवश्यक कार्य पर ही उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति होगी ,लेकिन इस दौरान भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ होगा।