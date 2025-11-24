Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newslist of such people prepared in ayodhya police are investigating their history every activity is under surveillance
अयोध्या में ऐसे लोगों की बनी लिस्ट, इतिहास खंगाल रही पुलिस ; हर गतिविधि पर निगरानी

अयोध्या में ऐसे लोगों की बनी लिस्ट, इतिहास खंगाल रही पुलिस ; हर गतिविधि पर निगरानी

संक्षेप:

दिल्ली ब्लास्ट और 25 को होने वाले शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कट्टरपंथियों की सूची बनाई जा रही है। पहले और अब की माली हैसियत के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।

Mon, 24 Nov 2025 05:44 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्या
share Share
Follow Us on

रामनगरी में कट्टरपंथियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा डेढ़ से दो दशक के पहले और अब तक इस बीच में उनके रहन- सहन, तौर-तरीके और गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। फर्क पाए जाने पर उन्हें जांच के दायरे में रखा जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली ब्लास्ट और 25 को होने वाले शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। जिले में कट्टरपंथियों की सूची बनाई जा रही है। पहले और अब की माली हैसियत के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह प्रदेश के कुछ मानिंद लोगों के नाम संदिग्ध में शामिल हुए हैं, उनसे बाद शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। सूत्रों की माने तो क्षेत्रवार स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उन्हें किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर नाम बताने को कहा जा रहा है। इसके बाद संदेह होने का कारण भी पूछा जा रहा है। डेढ़ से दो दशक के बीच क्या परिवर्तन दिखाई दिया उसी हिसाब से जांच के दायरे को घटाया बढ़ाया जा रहा हैं। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों के नाम की सूची बनाई जा चुकी है।

सूचीबद्ध लोगों पर रहेगा पुलिस का पहरा

खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जिले में राजनीतिक पार्टियों और सरकार विरोधी व्यक्तियों की सूची बनाई है। 25 तारीख के एक दिन पहले से ही सूचीबद्ध लोगों के घरों पर पुलिस का पहरा शुरू हो जाएगा, आयोजन खत्म होने तक उन्हें नजर बंद रखा जाएगा। एक सप्ताह पहले ही सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब मुख्य आयोजन के दिन अति आवश्यक कार्य पर ही उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति होगी ,लेकिन इस दौरान भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ होगा।

एडीजी जोन ने समझाई व्यवस्था, दी गई हिदायत

राममंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे प्र्धानमंत्री व संघ प्रमुख समेत अन्य विशिष्टजन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा घेरा कसने लगा है। तीसरी बार कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या आ रहे पीएम समेत अन्य की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर एडीजी लखनऊ ज़ोन ने पुलिस लाइन में ड्यूटी में लगाए पुलिस और प्रशासन के अफसरों की ब्रीफिंग की। तीन घंटे चली इस ब्रीफिंग में मातहतों को सुरक्षा प्रोटोकाल से लेकर सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं और रणनीति की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और आवश्यक हिदायत दी गई।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की भव्य तैयारियां, मोदी राम मंदिर तक करेंगे रोड शो
ये भी पढ़ें:राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम का न्योता इस्लामीकरण विरोधी सेना के कमांडर को भेजा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |