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सायरन बजाकर निकल रही थी एंबुलेंस, आगे चल रही थी थार, पुलिस ने रोका तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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यूपी के आगरा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हो रही शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक एंबुलेंस पकड़ी है, जिसमें मरीज की जगह शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक थार भी पकड़ी गई है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 

सायरन बजाकर निकल रही थी एंबुलेंस, आगे चल रही थी थार, पुलिस ने रोका तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Agra News: यूपी के आगरा में पुलिस ने एक एंबुलेंस और थार को पकड़ा है। एंबुलेंस के अंदर की तलाशी ली गई तो पुलिस भी चौंक गई। बड़े पैमाने पर पंजा-हरियाणा से बिहार और झारखंड में शराब की तस्करी की जा रही थी। एंबुलेंस सायरन बजाकर निकली थी। एंबुलेंस के आगे थार पायलटिंग करते हुए चलती थी, जिससे किसी को शक नहीं होता था। लोगों को लगता था कि एंबुलेंस मरीज लेकर जा रही है। शनिवार को एत्मादपुर पुलिस ने सायरन बजाती हुई जा रही एंबुलेंस पकड़कर इस नेटवर्क का खुलासा कर दिया। एंबुलेंस से मरीज की जगह 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि तस्करों ने शराब की ढुलाई के लिए विशेष रूप से एंबुलेंस खरीदी थी।

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि पंजाब से पूर्वी चंपारण (बिहार) के लिए शराब की खेप भेजी जा रही है। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के पास गढ़ी रामी मार्ग पर एंबुलेंस को रोक लिया। उसके आगे बिहार नंबर की एक थार चल रही थी, जिसमें चार युवक सवार थे। वे पुलिस से उलझ गए और एंबुलेंस में गंभीर मरीज होने की बात कहने लगे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी दौरान एंबुलेंस चालक कूदकर भागने लगा, लेकिन उसे भी दबोच लिया गया।

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एंबुलेंस के अंदर से मिलीं 80 अंग्रेजी शराब की पेटियां

तलाशी में एंबुलेंस से करीब 10.50 लाख रुपये कीमत की 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पहले चार खेप सुरक्षित पहुंचा चुके थे और यह पांचवां चक्कर था। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एंबुलेंस खरीदी थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर आते ही एंबुलेंस पर प्रयागराज का नंबर लगा देते थे, जबकि आगे बिहार नंबर की थार चलती थी। सायरन बजाती एंबुलेंस को देखकर पुलिस बैरियर भी आसानी से खुल जाते थे। आरोपियों ने बताया कि थार अप्रैल 2026 में एक फाइनेंस कंपनी की नीलामी से खरीदी गई थी।

इनकी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम की धाराओं में सोनीपत (हरियाणा) निवासी रोहित, साहिल, पंकज तथा जींद निवासी साहिल और संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पांचों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेगी।

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45 लीटर कच्ची शराब बरामद, 150 किलो लहन नष्ट कराई

वहीं दूसरी ओर सुल्तानपुर में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग और गोसाईगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि मौके पर मिले 150 किलो लहन को नष्ट कर दिया गया। आबकारी निरीक्षक डॉ. संजय कुमार उपाध्याय ने गोसाईगंज थाने के उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार मिश्रा की टीम के साथ बरुई निषाद बस्ती, गुरेगांव, छपरहवां समेत अन्य स्थानों पर दबिश दी। अभियान के दौरान टीम ने क्षेत्र के लोगों से अवैध शराब का सेवन न करने की अपील करते हुए कहा कि यह जानलेवा साबित हो सकती है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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