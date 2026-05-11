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लखनऊ में दारू ठेका के सेल्समैन की हत्या; सिर पर लोहे की रॉड मारी, बचाने आया युवक भी घायल

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ के मलिहाबाद में शराब दुकान के सेल्समैन अजय जायसवाल (35) के सिर पर लोहे की राड से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हमले में बचाव में दौड़ा युवक घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर हत्यारोपी फरार हो गया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं।

लखनऊ में दारू ठेका के सेल्समैन की हत्या; सिर पर लोहे की रॉड मारी, बचाने आया युवक भी घायल

लखनऊ के मलिहाबाद के ढेड़ेमऊ में सोमवार सुबह रुपयों के विवाद में शराब दुकान के सेल्समैन अजय जायसवाल (35) के सिर पर लोहे की राड से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हमले में बचाव में दौड़ा युवक घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर हत्यारोपी फरार हो गया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे के मुताबिक अजय जायसवाल सय्यद बाड़ा मोहल्ले के रहने वाले थे। वह ढेड़ेमऊ स्थित सरकारी शराब की दुकान पर सेल्समैन था। सोमवार सुबह उसका ननहक्के से विवाद हो गया।

सेल्समैन के सिर पर लोहे की रॉड से हमला

विवाद के दौरान दोनों में हाथापाई शुरू हुई। ननहक्के ने लोहे के राड से सिर पर अजय के सिर पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पास खड़ा रज्जन दौड़ा उसने बीच बचाव की कोशिश की तो ननहक्के ने उस पर भी हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी ननहक्के फरार हो गया। एसीपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के भेजा गया है। वहीं, रज्जन को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी ननहक्के की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।

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अवैध तरीके से शराब बेचने का आरोप

घटना को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि इलाके में देशी और अंग्रेजी शराब की दोनों दुकानें 24 घंटे अवैध तरीके से शराब बेची जाती हैं। आरोप है कि राघवेंद्र सिंह के द्वारा अवैध रूप से कैंटीन भी चलाई जा रही हैं। साथ ही रात्रि 12 बजे तक अवैध तरीके से शराब कि बिक्री की जाती है

घटना के बाद इलाके में तनाव

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी होगी।

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