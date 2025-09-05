पुलिस लाइन में शराब पार्टी; पुलिसकर्मियों ने मचाया उत्पात, साथियों संग की अभद्रता, चार सस्पेंड

बागपत पुलिस लाइन में शराब पार्टी के बाद नशे में चूर होकर चार पुलिसकर्मियों ने दो दिनों तक जमकर उत्पात मचाया। चारों पुलिसकर्मियों ने बैरक में भी गंदगी फैलाई। इसका पता तब चला जब आरआई राधेश्याम निरीक्षण करने के लिए बैरक पहुंचे।

यूपी के बागपत पुलिस लाइन में शराब पार्टी के बाद नशे में चूर होकर चार पुलिसकर्मियों ने दो दिनों तक जमकर उत्पात मचाया। चारों पुलिसकर्मियों ने बैरक में भी गंदगी फैलाई। इसका पता तब चला जब आरआई राधेश्याम निरीक्षण करने के लिए बैरक पहुंचे। आरोपी पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसपी ने चारों पुलिस कर्मियों की विभागीय जांच शुरू कराते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। साथ ही चारों पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर पूर्वांचल किए जाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्राचार कर दिया है।

बागपत की रिजर्व पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिस कर्मी रहते हैं। कुछ पुलिस कर्मी तो अपने परिवारों के साथ भी रहते हैं। इतना ही नहीं प्रक्षिशु पुलिस कर्मी भी पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस लाइन में तैनात चार पुलिसकर्मियों ने पहले तो अपनी बैरक में शराब पार्टी की। इसके बाद पुलिस लाइन में उत्पात मचाया। आरआई राधेश्याम बैरक में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तो पुलिसकर्मी उत्पात मचाते हुए मिले। जिसके बाद आरआई ने उन्हें पुलिस वाहन से जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भिजवाया।

इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. गौरव पंवार ने उनका मेडिकल किया। चिकित्सक का कहना है कि हेड कांस्टेबल सुभाष चंद ने ज्यादा शराब पी रखी है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा व गौरव कुमार ने भी शराब का सेवन किया हुआ था। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आरआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की। जिसमें शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों पर बैरक में गंदगी फैलाने और अन्य पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने की बात लिखी गई। शाम के समय उन्होंने रिपोर्ट एसपी को सौंप दी, जिसके बाद एसपी ने चारों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया, साथ ही उनकी विभागीय जांच भी शुरू करा दी।

रोजाना पी रहे थे शराब, साथी रहे चुप कुछ पुलिस कर्मियों ने बताया कि चारों पुलिस कर्मी रोजाना शराब का सेवन कर रहे थे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा था, जिस दिन वे शराब पीकर हंगामा न करते हों या फिर गाली-गलौच न करते हो। पुलिस कर्मी विरोध करते थे, तो वे उनके साथ अभद्रता करते थे। किसी की नौकरी पर आंच न आए, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। बताया कि इनमें से एक पुलिस कर्मी तो ऐसा है, जो सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त शराब पीता है।

खेकड़ा से लाइन हाजिर हुआ पुलिस कर्मी भी निकला शराबी आरआई ने बताया कि शुक्रवार को जिन पुलिस कर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, उनमें एक पुलिस कर्मी दो दिन पहले ही खेकड़ा से लाइन हाजिर होकर आया था। पूछने पर पता चला कि वह भी शराब पीने का आदी रहा है। आते ही उसने साथी पुलिस कर्मियों के साथ शराब पर और फिर नशा छाने पर हंगामा किया।

चिंहित किए जा रहे नशेड़ी पुलिस कर्मी एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि जिलेभर के पुलिस थानों और पुलिस लाइन में तैनात ऐसे पुलिस कर्मियों को चिंहित किया जा रहा है, जो नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं। सूची तैयार होने के बाद ऐसे सभी पुलिस कर्मियों का पूर्वांचल में ट्रांसफर किया जाएगा, साथ ही विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।