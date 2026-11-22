पानी की जगह हैंडपंप से निकलने लगी शराब, जमीन के नीचे का नजारा देख पुलिस भी हैरान
झांसी में पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब तस्करी को लेकर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। जमीन के अंदर टैंक बनाकर शराब भरी गई थी। ऊपर से छोटा हैंडपंप लगा था। पुलिस ने जैसे ही हैंडपंप चलाया तो पानी की जगह शराब निकलने लगी।
झांसी, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के झांसी से शराब तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सकरार क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी में जमीन के नीचे बनाए गए टैंक में शराब भरी मिली। शराब को बाहर निकालने के लिए बाकायदा एक छोटा हैंडपंप लगाया गया था। सिपाहियों ने हैंडपंप लगाया तो शराब निकलने लगी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सकरार पुलिस के साथ संयुक्त रूप से बड़ौरा चौराहा, सिमरावारी पहाड़िया, ग्राम बैदौरा, दखनेश्वर, डेरा पृथ्वीपुर नयाखेड़ा, बुढ़पुरा, बम्हरौली, सकरार और अड़जार में शराब तस्करी की सूचना पर छापा मारा गया। सभी जगहों से 340 लीटर कच्ची शराब बरामद, 4300 किलो लहन नष्ट कराया गया। सकरार में अजीबो-गरीब हाल दिखा। यहां शराब छिपाने के लिए जमीन के नीचे एक टैंक बनाया गया है। जरूरत के हिसाब से हैंडपंप के जरिये इसे निकालते और बिक्री की जाती थी। सिपाहियों ने हैंडपंप चलाया तो शराब निकलती देख सभी अवाक रहे गए। पुलिस ने चार शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक महिला को पकड़ा है।
दो शराब तस्करों से बरामद की लाखों की शराब
वहीं फिरोजाबाद में भी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ व जीआरपी द्वारा टूंडला जंक्शन पर दो शातिर अपराधियों के पास से 72 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की है। जिसकी कीमत लगभग 1,5000 रुपये बताई है। सहायक सुरक्षा आयुक्त टूंडला के निर्देशन में निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट टूंडला अवधेश गोस्वामी एवं जीआरपी टूंडला थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन टूंडला के प्लेटफार्म संख्या 3-4 के पूर्वी छोर पर रेलवे रोलिंग हट के पास चेकिंग के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने 72 बोतल शराब के साथ 15 हजार रुपये भी बरामद किए
गिरफ्पातार किए गए लोगों के पास से विभिन्न ब्रांड की कुल लगभग 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसकी कीमत लगभग 1,5000 रुपये बताई गई है। अभियुक्तों ने अपना नाम पिन्टू यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी ग्राम लालगढ़, थाना मरकाचो, जिला कोडरमा, झारखंड तथा सोनालाल कुमार पुत्र योगेंद्र पासवान निवासी अहरीगामा थाना हरसिद्धि, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार बताया है। आरपीएफ निरीक्षक टूंडला ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह हरियाणा से शराब खरीद कर लाते हैं और बिहार में जाकर अच्छे दामों में बेच देते हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।