आलू के बीच के सेब की पेटियां, ट्रक का सामान उतरने पर पुलिस की आंखें खुली रह गईं

Hindi NewsUP NewsLiquor bottles found in apple boxes among potatoes; Lucknow police were also surprised during the raid
Thu, 4 Dec 2025 02:43 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने बुधवार रात सीतापुर रोड टोल प्लाजा के पास से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह ट्रक में आलू के बीच सेब की पेटियाें में विभिन्न ब्रांड की 13812 अंग्रेजी शराब की बोतलें रखकर ले जा रहा था। यह देख कर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है।

एएसपी सत्यसेन यादव के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर हिमांचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कोटला जनवासा रयूल खंड दादिया गांव का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि वह आलू अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से बिहार लेकर जा रहा था। गिरोह का सरगना चंडीगढ़ निवासी कपिल वर्मा है। उसने शराब ट्रक में लोड कराई थी। यह शराब बिहार के विभिन्न जनपदों में पहुंचानी थी। एएसपी के मुताबिक कुछ दिनों से शराब तस्करी की सूचना आ रही थी। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोद वर्मा और उनकी टीम को लगाया गया था।

मुखबिर की सूचना पर टीम गुरुवार देर रात सीतापुर टोल प्लाजा पहुंची। वहां से ट्रक को रोका गया। पुलिस कर्मियों ने ट्रक पर चढ़कर पड़ताल की। देखा तो उसमें आलू की बोरियां लदी थी। बोरियां हटाई गई तो सेब की पेटियां दिखाई पड़ी जिले अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं। पूछताछ में तस्कर से अहम जानकारियां मिलीं। उसके आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। तस्कर के पास से एक ट्रक, आलू से भरी बोरियां, डीएल, एक मोबाइल और 5700 रुपये बरामद किए गए हैं।

