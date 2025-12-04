आलू के बीच के सेब की पेटियां, ट्रक का सामान उतरने पर पुलिस की आंखें खुली रह गईं

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और एसटीएफ की टीम छापेमारी के दौरान हैरान रह गई। ट्रक में आलू के बीच सेब पेटियां देख कर आखें खुली की रह गईं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने बुधवार रात सीतापुर रोड टोल प्लाजा के पास से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह ट्रक में आलू के बीच सेब की पेटियाें में विभिन्न ब्रांड की 13812 अंग्रेजी शराब की बोतलें रखकर ले जा रहा था। यह देख कर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएसपी सत्यसेन यादव के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर हिमांचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कोटला जनवासा रयूल खंड दादिया गांव का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि वह आलू अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से बिहार लेकर जा रहा था। गिरोह का सरगना चंडीगढ़ निवासी कपिल वर्मा है। उसने शराब ट्रक में लोड कराई थी। यह शराब बिहार के विभिन्न जनपदों में पहुंचानी थी। एएसपी के मुताबिक कुछ दिनों से शराब तस्करी की सूचना आ रही थी। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोद वर्मा और उनकी टीम को लगाया गया था।