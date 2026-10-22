यूपी के 72 जिलों में 2 दिन बंद रहेंगी शराब-बीयर की दुकानें, जान लें डेट
यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव मतदान के कारण 23 अक्टूबर को शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी। इसी प्रकार से 27 अक्टूबर को मतगणना की वजह से भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में लोक शान्ति बनाए रखनेई स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान एवं मतगणना कराए जाने के उद्देश्य से देशी-विदेशी शराब और बीयर की बिक्री नहीं होगी।
प्रतिबन्धित अवधि के दौरान शराब की दुकानें खोलने पर प्रशासन को सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त ने संबंधित सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपने स्तर से भी इस बारे में आदेश जारी कर तय तिधि को कड़ी निगरानी कराएं और मदिरा बिक्री नियमावली , लाइसेंस शर्तें एवं स्थानीय परिस्थितयों के अधीन शुष्क दिवस को लागू कराएं।
विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव को मतदान कल
यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव को मतदान शुक्रवार को होगा। खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर चुनाव होगा। कुल 14.18 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 72 जिलों में मतदान होगा। सिर्फ कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव में मतदान नहीं होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 11 प्रेक्षकों की तैनाती की है। मतदाता घर बैठे सीईओ की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर पो
लिंग बूथ व क्रम संख्या जान सकेंगे।
मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराएं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1041 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 456 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पोलिंग बूथ पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती रहेगी और मतदान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतदान के लिए कुल 2697 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 12309 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 1108 भारी वाहन व 1737 हल्के वाहनों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। जिन पांच खंड स्नातक क्षेत्र में चुनाव होगा उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। वहीं जिन छह खंड शिक्षक क्षेत्र में चुनाव होगा उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद व गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें