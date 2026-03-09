Hindustan Hindi News
इटावा सफारी में गूंजी खुशियों की दहाड़, शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को दिया जन्म, कुनबा बढ़कर 23 हुआ

Mar 09, 2026 08:27 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, इटावा
इटावा सफारी पार्क में रविवार रात खुशियों की दहाड़ गूंजी है। यहां शेरनी नीरजा ने एक साथ चार शावकों को जन्म दिया है। नए शावकों के जन्म के साथ ही सफारी में शेरों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। शेरनी और शावकों की निगरानी लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है।

इटावा सफारी पार्क में रविवार रात खुशियों की दहाड़ गूंजी है। यहां शेरनी नीरजा ने एक साथ चार शावकों को जन्म दिया है, जिससे सफारी प्रबंधन और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। नए शावकों के जन्म के साथ ही सफारी में शेरों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। शेरनी और शावकों की निगरानी लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है।

सफारी प्रशासन के अनुसार नीरजा ने रविवार रात 8:25 बजे पहले शावक को जन्म दिया। इसके बाद लगभग आधे-आधे घंटे के अंतराल पर रात 9:07 बजे दूसरा, 9:43 बजे तीसरा और 9:59 बजे चौथा शावक पैदा हुआ। नीरजा की प्रसव तिथि 3 से 8 मार्च के बीच अनुमानित थी, इसलिए सफारी प्रबंधन पहले से ही सतर्क था। कीपरों, अधिकारियों और डॉक्टरों ने लगातार निगरानी रखी और होली का त्योहार भी सफारी परिसर में ही मनाया।

यह शेरनी नीरजा का तीसरा प्रसव है। इससे पहले वह पांच शावकों को जन्म दे चुकी है, जिनकी देखभाल भी सफारी में की जा रही है। फिलहाल नीरजा अपने नए शावकों को दूध पिला रही है और उनका पूरा ख्याल रख रही है। सफारी में रह रहे एशियाटिक बब्बर शेर कान्हा और नीरजा की मेटिंग 18 से 21 नवंबर के बीच हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) बरेली द्वारा गर्भावस्था की पुष्टि के बाद नीरजा को ब्रीडिंग सेंटर में शिफ्ट कर उसकी विशेष देखभाल की जा रही थी।

ये भी पढ़ें:बधाई हो! 5 और चीते जन्मे; पहली बार देश में 50 से ज्यादा हुए, इनमें कितने 'देसी'

अब तक 18 शावकों का जन्म

इटावा सफारी पार्क में अब तक कुल 18 शावकों का जन्म हो चुका है। यहां पहला जन्म 6 अक्टूबर 2016 को शिम्बा और सुल्तान नामक दो शावकों का हुआ था। पिछले वर्ष मार्च में नीरजा और अप्रैल में शेरनी रूपा ने भी शावकों को जन्म दिया था। रविवार को चार नए शावकों के जन्म के बाद सफारी के इस कुनबे में और बढ़ोतरी हो गई है।

इसे लेकर इटावा सफारी पार्क के डॉयरेक्ट डॉ. अनिल पटेल ने बताया कि सफारी में शेरनी नीरजा ने चार शावकों को जन्म दिया है। शेरनी सभी शावकों का ख्याल रख रही है और सफारी प्रबंधन लगातार निगरानी कर रहा है।

ये भी पढ़ें:नजर ना लगे; भारत में तेजी से बढ़ रहे चीते, 10 दिन में 8 का जन्म; अब कितने

अखिलेश यादव ने दी बधाई

समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चार शवकों के जन्म को लेकर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जिस बड़ी सोच के साथ हमने एशियाई शेरों के लिए ‘इटावा लायन सफ़ारी’ की शुरुआत की थी वो सोच फलीभूत हो रही है और यहाँ एशियाई शेरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नीरजा शेरनी ने अपने तीसरे प्रसव में इस बार 4 शावकों को जन्म दिया है। पहली बार के 2 और दूसरी बार के 3 शावक मिलाकर अब यहां इसके कुल 9 स्वस्थ शावक सफलता पूर्वक पल रहे हैं। लायन सफ़ारी से जुड़े, प्रशंसा के पात्र सभी प्रतिबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को हार्दिक बधाई और अच्छा काम करते रहने के लिए शुभकामनाएं!'

ये भी पढ़ें:शेरों का गढ़ बनेगा बिहार का यह मशहूर पर्यटन स्थल, शेर प्रजनन केंद्र का प्लान
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

