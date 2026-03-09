इटावा सफारी में गूंजी खुशियों की दहाड़, शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को दिया जन्म, कुनबा बढ़कर 23 हुआ
इटावा सफारी पार्क में रविवार रात खुशियों की दहाड़ गूंजी है। यहां शेरनी नीरजा ने एक साथ चार शावकों को जन्म दिया है। नए शावकों के जन्म के साथ ही सफारी में शेरों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। शेरनी और शावकों की निगरानी लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है।
सफारी प्रशासन के अनुसार नीरजा ने रविवार रात 8:25 बजे पहले शावक को जन्म दिया। इसके बाद लगभग आधे-आधे घंटे के अंतराल पर रात 9:07 बजे दूसरा, 9:43 बजे तीसरा और 9:59 बजे चौथा शावक पैदा हुआ। नीरजा की प्रसव तिथि 3 से 8 मार्च के बीच अनुमानित थी, इसलिए सफारी प्रबंधन पहले से ही सतर्क था। कीपरों, अधिकारियों और डॉक्टरों ने लगातार निगरानी रखी और होली का त्योहार भी सफारी परिसर में ही मनाया।
यह शेरनी नीरजा का तीसरा प्रसव है। इससे पहले वह पांच शावकों को जन्म दे चुकी है, जिनकी देखभाल भी सफारी में की जा रही है। फिलहाल नीरजा अपने नए शावकों को दूध पिला रही है और उनका पूरा ख्याल रख रही है। सफारी में रह रहे एशियाटिक बब्बर शेर कान्हा और नीरजा की मेटिंग 18 से 21 नवंबर के बीच हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) बरेली द्वारा गर्भावस्था की पुष्टि के बाद नीरजा को ब्रीडिंग सेंटर में शिफ्ट कर उसकी विशेष देखभाल की जा रही थी।
अब तक 18 शावकों का जन्म
इटावा सफारी पार्क में अब तक कुल 18 शावकों का जन्म हो चुका है। यहां पहला जन्म 6 अक्टूबर 2016 को शिम्बा और सुल्तान नामक दो शावकों का हुआ था। पिछले वर्ष मार्च में नीरजा और अप्रैल में शेरनी रूपा ने भी शावकों को जन्म दिया था। रविवार को चार नए शावकों के जन्म के बाद सफारी के इस कुनबे में और बढ़ोतरी हो गई है।
इसे लेकर इटावा सफारी पार्क के डॉयरेक्ट डॉ. अनिल पटेल ने बताया कि सफारी में शेरनी नीरजा ने चार शावकों को जन्म दिया है। शेरनी सभी शावकों का ख्याल रख रही है और सफारी प्रबंधन लगातार निगरानी कर रहा है।
अखिलेश यादव ने दी बधाई
समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चार शवकों के जन्म को लेकर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जिस बड़ी सोच के साथ हमने एशियाई शेरों के लिए ‘इटावा लायन सफ़ारी’ की शुरुआत की थी वो सोच फलीभूत हो रही है और यहाँ एशियाई शेरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नीरजा शेरनी ने अपने तीसरे प्रसव में इस बार 4 शावकों को जन्म दिया है। पहली बार के 2 और दूसरी बार के 3 शावक मिलाकर अब यहां इसके कुल 9 स्वस्थ शावक सफलता पूर्वक पल रहे हैं। लायन सफ़ारी से जुड़े, प्रशंसा के पात्र सभी प्रतिबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को हार्दिक बधाई और अच्छा काम करते रहने के लिए शुभकामनाएं!'
