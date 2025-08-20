धर्मांतरण गिरोह के कुशीनगर से जुड़े तार, छांगुर बाबा और सिपाही समेत 13 पर यौन शोषण का केस

पिछले दिनों तमकुहीराज पुलिस द्वारा कस्बे के एक मकान से अवैध असलहे और बड़ी मात्रा में जाली करेंसी सहित तमाम अवैध वस्तुओं के साथ कस्बा निवासी कुछ आरोपियों सहित क्षेत्र के लगभग एक दर्जन मनबढ़ों को पुलिस ने जेल भेजवाया था। पुलिस ने इनका बाकायदा गैंग घोषित करते हुए सभी पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी।

जमालुद्दीन उर्फ छांगुर गिरोह के तार कुशीनगर से जुड़ गए हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशीनगर की पीड़िता ने तमकुहीराज निवासी जाली करेंसी कांड से जुड़े कुछ आरोपियों व कस्बा चौकी पर तैनात एक सिपाही पर शारीरिक शोषण सहित छांगुर बाबा की मजार पर ले जाकर धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद देर शाम को कुशीनगर के पडरौना कोतवाली में छांगुर, नीतू बोहरा उर्फ नसरीन व तमकुहीराज के सिपाही समेत तेरह लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें 11 आरोपी तमकुहीराज क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। सीओ सदर डॉ अजय कुमार सिंह को एसपी ने पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है।

युवती ने बताया कि वह नौकरी के चक्कर में काफी पहले जाली नोट कांड के सरगना से मिली थी। इसके बाद से ही उसका शोषण शुरू हो गया था।

शिकायत करने पर तमकुही राज थाने के एक सिपाही ने भी उसका यौन शोषण किया। छांगुर की मदद से धर्म परिवर्तन करा कर युवती का मुस्लिम नामकरण भी कर दिया गया। एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक तहरीर सीओ तमकुहीराज कार्यालय को भी उपलब्ध करायी गयी थी। पीड़िता पडरौना कोतवाली क्षेत्र के निवासी बतायी गयी थी।