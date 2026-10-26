आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को जोड़ो, बूथ पर बायोमेट्रिक लगाओ; अखिलेश ने कर दी बड़ी मांग

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने तथा मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था करने की मांग की।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मतदाता सूची में हेराफेरी और वोटों की चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही अखिलेश ने बड़ी मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने तथा मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था करने की मांग की।

अखिलेश सोमवार को लखनऊ में सपा मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि मतदाता सूची की पड़ताल के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति के नाम पर सैकड़ों स्थानों पर मतदाता प्रविष्टियां दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता पत्नी राजेश, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, के नाम की प्रविष्टि 420 जगह मिली है। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में दो नामों की पड़ताल करने पर कुल 2,341 प्रविष्टियां मिली हैं। इसी तरह राजकुमारी पत्नी राजकुमार के नाम की प्रविष्टियां 315 जगह मिली हैं और अन्य गणना के आधार पर यह संख्या 1,627 तक पहुंचती है।

अखिलेश यादव ने सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में दशरथ नाम के व्यक्ति के नाम पर 100 से अधिक फॉर्म भरे जाने और विकास नाम के युवक का नाम कई मतदान केंद्रों की सूची में होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को दिए जाने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं और किसी व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज न हों।

विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर किया जा सकता है।अखिलेश ने मांग की कि मतदाता सूची को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए और मतदान केंद्रों पर उंगलियों के निशान तथा आंखों की पुतली के सत्यापन के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग और भाजपा के दिलोदिमाग में बेईमानी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रच रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी वजह से प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की पहचान करना और कथित अनियमितताओं को पकड़ना आसान होता।

सपा की सदस्यता लेने वालों का स्वागत किया अखिलेश ने कहा कि मुझे तो कभी-कभी यह भी लगता है कि भाजपा ने प्रदेश में पंचायत चुनाव इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि ग्राम प्रधान एक-एक मतदाता को पहचानते हैं जिससे भाजपा की चोरी, हेराफेरी, डकैती और बेईमानी का पता लग जाता, इसलिए साजिश की गई और पंचायत चुनाव नहीं होने दिया गया।' इस दौरान अखिलेश ने विभिन्न नेताओं के सपा में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पिछड़े, दलित औरअल्पसंख्यक (पीडीए) वर्गों की एकजुटता मजबूत होगी। उन्होंने पूर्व मंत्री दारा सिंह प्रजापति, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राम बहादुर और बदायूं की बिसौली सीट से पूर्व विधायक कुशाग्र सागर का पार्टी में स्वागत किया।