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यूपी में क्रूरता की हदें पार: महिला की हत्या कर शव टुकड़ों में काटा, कमर के नीचे का हिस्सा और हाथ गायब

Dinesh Rathour मड़ियाहूं (जौनपुर)
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जौनपुर में पुलिस को काली पॉलीथिन के अंदर महिला का धड़ मिला है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या करके शव को टुकड़ों में काटा गया है। धड़ से दोनों हाथ भी गायब मिले हैं।

यूपी में क्रूरता की हदें पार: महिला की हत्या कर शव टुकड़ों में काटा, कमर के नीचे का हिस्सा और हाथ गायब

Jaunpur Murder: यूपी के जौनपुर में क्रूरता की हदें पार हो गईं। यहां एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का शव जिस हालत में मिला उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। पुलिस को एक काले रंग की पॉलीथिन मिली है, जिसके अंदर से महिला का धड़ बरामद हुआ है। कमर के नीचे का हिस्सा और दोनों हाथ गायब थे। आशंका है कि हत्या के बाद महिला के शव को कई टुकड़ों में काटा गया है। शाम तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी।

पुलिस के अनुसार रानीपुर तिराहा क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने काले रंग की बड़ी पॉलीथिन में युवती का शव होने की सूचना दी। सूचना पर मड़ियाहूं पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने औसत से बड़े आकार की पॉलीथिन के अंदर से शव को बाहर निकाला तो सब दंग रह गए। पॉलीथिन में सिर्फ महिला का धड़ था। कमर से नीचे वाला हिस्सा यानी दोनों पैर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस की तीन टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं। विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है।

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कई टुकड़ों में काटे जाने की आशंका

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला की हत्या कहीं और की गई है। हत्या करने के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया है और एक हिस्सा यहाँ पर फेंक दिया गया है। सीओ मड़ियाहूं विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि हत्या के बाद शव यहाँ फेंका गया है। शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।

युवती का हुलिया

पुलिस के अनुसार महिला का चेहरा गोल है। उम्र करीब 40-42 साल आंकी जा रही है। माथे पर बिंदी और नाक में नथुनी है। युवती का रंग गोरा या गेहुंआ प्रतीत हो रहा है। महिला के विवाहित होने की संभावना ज्यादा है।

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गाजियाबाद के युवक की हत्या कर दौराला में हाईवे पर फेंकी लाश

वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के लोनी देहात निवासी युवक का शव मेरठ के दौराला के सकौती में हाईवे के पास खाई में पड़ा मिला। हत्या कर लाश को यहां फेंकने की आशंका है। सूचना पर दौराला पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। इस मामले में फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक का शरीर कुछ नीला दिखाई दे रहा था, इसलिए जहरखुरानी की भी आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दौराला में एनएच-58 पर सकौती फ्लाईओवर के पास ही खाई में एक युवक की लाश लोगों को पड़ी मिली। सूचना पर दौराला पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। लाश करीब दो से तीन दिन पुरानी बताई गई और रंग भी नीला पड़ा हुआ था। सिर और बाकी शरीर पर कुछ चोट के निशान थे। ऐसी आशंका थी कि हत्या करके यहां लाश को फेंका गया है। जहरखुरानी गैंग द्वारा लूट करने के बाद लाश को फेंकने की आशंका भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मृतक की तलाशी ली तो एक बैग मिला, जिसमें आधार कार्ड था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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