हाथ-पैर तोड़े, आंखें फोड़ीं; प्रतापगढ़ में खेत में मिला व्यापारी का शव, बेटा बोला- पापा का मर्डर हुआ

प्रतापगढ़ के कुंडा में गुरुवार को घर से निकले दुकानदार मन्नेलाल साहू का शव 23 घंटे बाद नहर किनारे खेत में मिला। शव पर चोट के निशान थे, जबकि मोबाइल, रुपये और साइकिल सुरक्षित मिले। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है।

प्रतापगढ़ के कुंडा में साइकिल से बाजार जाने के लिए निकला दुकानदार शाम तक नहीं लौटा तो खोजबीन में नाकाम परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। करीब 23 घंटे बाद उसका शव गांव के पास ही नहर किनारे खेत में पाया गया। उसके हाथ-पैर टूट गए थे और आंख फूटी थी। साइकिल करीब ही खड़ी थी। बेटे ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। कुंडा कोतवाली के विदासिन गांव निवासी 55 वर्षीय मन्नेलाल साहू की घर के पास ही जलेबी और नाश्ते की दुकान है। वह गुरुवार सुबह 10 बजे झोला लेकर साइकिल से बाबूगंज बाजार जाने की बात कहकर निकला। शाम तक वापस नहीं लौटा। मोबाइल भी बंद मिला तो परिजन खोजबीन करने लगे। शुक्रवार सुबह पत्नी सुनीता ने कोतवाली पहुंचकर गुमशुदुगी का केस दर्ज कराया। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे बिदासिन में ही मतई के कुंआ के पास खेत में उसका शव मिला। उसके हाथ-पैर टूटे थे और आंख फूटी थी। जेब में मोबाइल स्विच ऑफ मिला। एक हजार नकद भी थे और साइकिल नहर की पटरी पर खड़ी थी।

व्यापारी के परिवार वाले कर रहे हत्या का दावा वहीं इस मामले पर सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि दुकानदार की आंख क्षतिग्रस्त मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि कि कोई जानवर नोंच लिया हो। उसका मोबाइल, रुपये और साइकिल सुरक्षित है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा। सुबह घर से निकला दुकानदार पूरे दिन कहां रहा। उसकी हत्या हुई तो क्यों और किसने की। हत्या नहीं हुई तो शव की ऐसी दशा कैसे हुई। मौके पर पहुंचे लोगों के मन में तमाम सवाल कौंधते रहे। परिजनो में कोहराम मचा रहा। शाम तक पोस्टमॉर्टम न होने से मौत के कारणों को लेकर लोग अलग-अलग दावे करते रहे।