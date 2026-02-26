Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यामानाशी की तरह यूपी पर प्रकृति की कृपा; निवेश के लिए बेस्ट है, जापान में बोले CM योगी

Feb 26, 2026 10:47 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जापान दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रांत में यूपी को निवेश के लिए सर्वोत्तम बताया। उन्होने कहा कि जैसी प्रकृति की कृपा यामानाशी पर है, वैसी ही यूपी पर है।  25 करोड़ आबादी, बेहतर कानून-व्यवस्था और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया। पहले दिन 11 हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए।

यामानाशी की तरह यूपी पर प्रकृति की कृपा; निवेश के लिए बेस्ट है, जापान में बोले CM योगी

जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य बताया। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और यहां निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति की विशेष कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इन संसाधनों का बेहतर उपयोग विकास की नई गाथा लिख रहा है।

9 वर्षो में 3 गुणा बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने बीते नौ वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग तीन गुना बढ़ी है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जितना बड़ा राज्य है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें अवसर में बदलने का कार्य किया है।

ये भी पढ़ें:Video: दंडवत प्रणाम किया, श्लोक पढ़ा; जापान में बच्चे से मिलकर CM योगी हुए गदगद
ये भी पढ़ें:यूपी की शिल्पकला ने सिंगापुर-जापान में जीता दिल, योगी बने ODOP के ब्रांड अंबेसडर

इससे पहले मुख्यमंत्री ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पारस्परिक सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति जताई।

वैश्विक निवेश का केंद्र बना यूपी- सीएम योगी

भारतीय समुदाय और निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। सड़कें जर्जर थीं और बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी। “हम सूर्यपुत्र हैं, हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए,” कहते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 24 घंटे बिजली और बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी P2G का दौरा

जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों ने पारंपरिक तरीके से उनके चरण स्पर्श किए और संस्कृत के श्लोक पढ़े। मुख्यमंत्री ने उन्हें चॉकलेट भेंट कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी P2G का भी दौरा किया और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को समझा।

जापान दौरे के पहले दिन टीम यूपी को लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। कुबोता कारपोरेशन, मिंडा कारपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओएंडओ ग्रुप, फूजी जैपनीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू हुए। समेत कई कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

ये भी पढ़ें:योगी टोक्यो पहुंचे, हवा में दौड़ती ट्रेन से 10 मिनट में 100 KM ट्रेवल करेंगे

राजधानी टोक्यो में आयोजित यूपी निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री ने जापानी उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश आने और निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में स्केल, स्किल, स्टेबिलिटी और स्पीड—चारों तत्व मौजूद हैं। राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, प्रचुर कृषि उत्पादन और युवा कार्यबल निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केवल 11 प्रतिशत कृषि भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश का लगभग 21 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन करता है, जिससे फूड प्रोसेसिंग और एग्री-लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े अवसर उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर यह दौरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News CM Yogi Adityanath Japan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |