महाकुंभ की तरह माघ मेले की भी भव्य तैयारियां, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 3800 बसें

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तरह माघ मेले की भव्य तैयारियां हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 3800 बसें चलाएंगी।

महाकुंभ की तरह प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं को जाने के लिए परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस मेले के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 3800 बसों को चलाया जाएगा। मुख्य पर्वों मकर सक्रान्ति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शाही स्नान पर भारी भीड़ को देखते हुए रिजर्व बसों की व्यवस्था भी की जा रही है।

मंत्री ने बताया कि पिछले साल प्रयागराज में इसी स्थान पर महाकुम्भ का आयोजन हुआ था। उस समय लगभग 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। इस साल माघ मेले में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस वजह से अतिरिक्त बसों की सुविधा दी जा रही है। माघ मेला अधिकारी की मांग पर अतिरिक्त बसों को सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी का महत्वपूर्ण शाही स्नान होगा। मेला की पूरी अवधि एक जनवरी से 15 फरवरी, 2026 तक सामान्य दशा में 25 बसें और मुख्य पर्वों पर दो दिन पहले से एक दिन बाद तक 200 बसें शटल बसों के रूप में चलाने के लिए रिवर्ज रहेंगी।

लखनऊ क्षेत्र से 500 बसें चलेगी परिवहन निगम के अफसरों के मुताबिक लखनऊ क्षेत्र और गोरखपुर से 500-500 बसें, आजमगढ़ व वाराणसी क्षेत्र से 430-430 बसें, अयोध्या क्षेत्र से 270 बसें, प्रयागराज क्षेत्र से 550,चित्रकूट धाम से 330, झांसी क्षेत्र से 50,कानपुर क्षेत्र से 270,हरदोई क्षेत्र से 350 एवं देवीपाटन से 250 बसों का संचालन किया जाएगा।