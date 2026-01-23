काशी की गंगा की तरह लखनऊ की गोमती में चलेगा क्रूज, ओपन एयर रेस्टोरेंट समेत कई सुविधाएं

संक्षेप: वाराणसी की गंगा में क्रूज की तरह अब लखनऊ की गोमती में क्रूज का संचालन होगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस क्रूज पर ओपन एयर रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी।

लखनऊ की पहचान में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। गोमती नदी में जल्द ही वातानुकूलित टूरिस्ट क्रूज दौड़ता नजर आएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती बैराज से हनुमान सेतु के बीच क्रूज संचालन की दिशा में काम तेज कर दिया है। वर्षों से कागजों में अटकी यह योजना अब जमीन पर उतरने जा रही है, जिससे शहरवासियों और पर्यटकों को गोमती की खूबसूरती को करीब से निहारने का मौका मिलेगा।

क्रूज में एक साथ करीब 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें ओपन एयर रेस्टोरेंट भी होगा। क्रूज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह जैसी छोटी-मोटी पार्टियां भी आयोजित की जा सकें।

कोलकाता की कंपनी ने किया सर्वे एलडीए ने कोलकाता की एक विशेषज्ञ कंपनी से गोमती नदी का सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट में नदी को क्रूज संचालन के लिए पूरी तरह उपयुक्त बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, गर्मी के दिनों में भी हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच नदी में 5 से 7 फुट तक पानी रहता है, जबकि बारिश के दिनों में जलस्तर और भी बेहतर हो जाता है। क्रूज को आकर्षक लुक देने के लिए इसमें खूबसूरत लाइटिंग और बेहतरीन इंटीरियर तैयार किया जाएगा। क्रूज के संचालन और रेस्टोरेंट व्यवस्था के लिए करीब 25 लोगों का स्टाफ तैनात रहेगा।

लक्ष्मण मेला स्थल के पास असेंबलिंग की तैयारी शुरू क्रूज की असेंबलिंग लक्ष्मण मेला स्थल पर की जाएगी। लक्ष्मण मेला के पास नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकी वाटिका है। इसकी देखरेख महर्षि वाल्मीकी प्रकटोत्सव एवं शोभा यात्रा समिति करती है। इसी के पास क्रूज की असेंबलिंग और विनिर्माण का काम किया जाना है। ऐसे में एलडीए के उद्यान अधिकारी एसके भारती ने 21 जनवरी को समिति को पत्र लिखकर इसके असेंबलिंग के सम्बंध में जगह की अनुमति मांगी है।

उन्होंने लिखा है कि छह महीने ही जमीन का इस्तेमाल होगा। क्रूज के बनकर तैयार होते ही जगह छोड़ दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, क्रूज के सभी पार्ट्स अलग-अलग वाहनों से यहां लाए जाएंगे और पूरी यूनिट यहीं पर तैयार की जाएगी। एलडीए ने इसके लिए स्थान खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

छह महीने में शुरू होगा एलडीए अधिकारियों का कहना है कि अगले छह महीने के भीतर गोमती नदी में क्रूज दौड़ने लगेगा। इसके शुरू होने से लखनऊ के पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। गोमती में चलता यह क्रूज बल्कि लखनऊ को एक आधुनिक पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करेगा।

डालीगंज के सूरजकुंड पार्क में लगेगा म्यूजिकल फाउंटेन डालीगंज स्थित सूरजकुंड पार्क जल्द ही शहरवासियों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनने जा रहा है। एलडीए ने पार्क के सुंदरीकरण और म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना के लिए करीब दो करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

पार्क में आधुनिक म्यूजिकल फाउंटेन के साथ आकर्षक लाइटिंग व स्पार्गो (फव्वारा प्रणाली) को और खूबसूरत बनाया जाएगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि अवस्थापना में इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गयी है। जल्दी ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

पार्क का सुंदरीकरण होगा पार्क में हरियाली को बेहतर बनाने, पैदल पथों को दुरुस्त करने और बैठने की सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। एलडीए का मानना है कि पार्क का यह नया रूप डालीगंज क्षेत्र की पहचान को और मजबूत करेगा।