गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह कानपुर की झकरकटी झील का होगा कायाकल्प, 4.38 करोड़ होंगे खर्च

गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह कानपुर की झकरकटी झील का कायाकल्प होगा।झकरकटी झील को 4.38 करोड़ से खूबसूरत बनाया जाएगा। इस स्थान को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। लोग यहां बोटिंग भी कर सकेंगे। 800 मीटर परिधि का होगा झकरकटी झील का पाथ-वे होगा।

कानपुर में कई दशक से दुर्दशा के शिकार हो चुके झकरकटी झील को गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक मिट्टी भराई का काम चल रहा था मगर अब पक्के निर्माण होंगे। इस झील में लोग न सिर्फ बोटिंग कर सकेंगे बल्कि मॉर्निंग वाक के साथ सेहत भी बना सकेंगे। सैलानियों के आकर्षण का यह बड़ा केंद्र होगा जहां आकर्षक मॉडर्न लाइटें भी होंगी और 800 मीटर परिधि का पाथ-वे होगा जिस पर बेंच भी लगी होगी। इस पर 4.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इस झील की फाइनल डिजाइन भी बनकर तैयार हो गई है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी और पर्यावरण अभियंता दिवाकर भाष्कर के साथ मौके का निरीक्षण किया और डिजाइन को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही झील को खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो गया। झील के किनारों पर पेयजल की सुविधा तो होगी ही, स्वच्छ शौचालय भी बनाए जाएंगे। आधुनिक चिल्ड्रेन पार्क और ओपन जिम बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

नगर आयुक्त ने यहां लाइट शो और फव्वारे भी बनाने के निर्देश दिए। इस झील से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी। यहां 150 वाहनों की क्षमता का पार्किंग स्थल भी तैयार किया जा रहा है। नागरिकों के विश्राम करने के लिए शानदार बेंचों का निर्माण होगा। वह बेंच पर बैठकर झील को निहार सकेंगे।