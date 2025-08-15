Like Ramgarh Lake of Gorakhpur, Jhakarkati Lake of Kanpur will be rejuvenated, 4.38 crores will be spent गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह कानपुर की झकरकटी झील का होगा कायाकल्प, 4.38 करोड़ होंगे खर्च, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह कानपुर की झकरकटी झील का होगा कायाकल्प, 4.38 करोड़ होंगे खर्च

गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह कानपुर की झकरकटी झील का कायाकल्प होगा।झकरकटी झील को 4.38 करोड़ से खूबसूरत बनाया जाएगा। इस स्थान को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। लोग यहां बोटिंग भी कर सकेंगे। 800 मीटर परिधि का होगा झकरकटी झील का पाथ-वे होगा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर, मुख्य संवाददाताFri, 15 Aug 2025 08:43 PM
कानपुर में कई दशक से दुर्दशा के शिकार हो चुके झकरकटी झील को गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक मिट्टी भराई का काम चल रहा था मगर अब पक्के निर्माण होंगे। इस झील में लोग न सिर्फ बोटिंग कर सकेंगे बल्कि मॉर्निंग वाक के साथ सेहत भी बना सकेंगे। सैलानियों के आकर्षण का यह बड़ा केंद्र होगा जहां आकर्षक मॉडर्न लाइटें भी होंगी और 800 मीटर परिधि का पाथ-वे होगा जिस पर बेंच भी लगी होगी। इस पर 4.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इस झील की फाइनल डिजाइन भी बनकर तैयार हो गई है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी और पर्यावरण अभियंता दिवाकर भाष्कर के साथ मौके का निरीक्षण किया और डिजाइन को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही झील को खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो गया। झील के किनारों पर पेयजल की सुविधा तो होगी ही, स्वच्छ शौचालय भी बनाए जाएंगे। आधुनिक चिल्ड्रेन पार्क और ओपन जिम बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

नगर आयुक्त ने यहां लाइट शो और फव्वारे भी बनाने के निर्देश दिए। इस झील से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी। यहां 150 वाहनों की क्षमता का पार्किंग स्थल भी तैयार किया जा रहा है। नागरिकों के विश्राम करने के लिए शानदार बेंचों का निर्माण होगा। वह बेंच पर बैठकर झील को निहार सकेंगे।

झील का पाथवे करीब 800 मीटर परिधि का होगा। इसके अलावा 465 मीटर लंबा पाथ-वे मॉर्निंग वाक के लिए बनाया जाएगा। पाथवे की चौड़ाई 5 मीटर तक होगी। 150 वाहनों की पार्किंग क्षमता का पार्किंग स्थल होगा। नगर आयुक्त सुधीर कुमार गहलौत के अनुसार झकरकटी झील तक पहुंचने के लिए मार्ग को भी चौड़ा बनाया जा रहा है। यातायात सुगम होगा। सैलानियों के लिए यह झील बड़े आकर्षण का केंद्र होगी। इस झील के जीर्णोद्धार से शहरवासियों को राहत मिलेगी।

Gorakhpur Kanpur Kanpur News अन्य..
