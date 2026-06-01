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सांसद व विधायक की तरह सभासदों को भी मिलेगी निधि, शासन ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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सभासदों को भी सांसद और विधायकों की तरह अपने वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए व्यक्तिगत निधि मिलेगी। सभासदों को निधि मिलने का मुद्दा विधान परिषद में बडी मजबूती के साथ रखा गया है। जिस पर शासन ने डीएम से आख्या मांगी है।

सांसद व विधायक की तरह सभासदों को भी मिलेगी निधि, शासन ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

UP News: अब सभासदों को भी सांसद और विधायकों की तरह अपने वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए व्यक्तिगत निधि मिलेगी। सभासदों को निधि मिलने का मुद्दा विधान परिषद में बडी मजबूती के साथ रखा गया है। जिस पर शासन ने डीएम से आख्या मांगी है। डीएम की रिपोर्ट के बाद इस मामले को गति दी जाएगी। सभासद अपनी निधि से सड़क, पथ प्रकाश, नाली, पेयजल आदि कार्य करा सकेगे।

चेयरपर्सन और चेयरमैन के द्वारा नगर पालिका का मुख्य संचालन किया जाता है। सभासदों से प्रस्ताव लेकर बोर्ड बैठक के एजेंडे में रखे जाते है। एजेंडा तैयार होने पर चेयरपर्सन व चेयरमैन के द्वारा बोर्ड बैठक बुलाई जाती है। बोर्ड बैठक में उक्त एजेंडा ईओ के द्वारा पढा जाता है और सदन में उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति और अस्वीकृति की मोहर लगती है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण कार्य व विकास कार्य शुरू किए जाते है। इसके अलावा शासन स्तर से चेयरपर्सन, चेयरमैन के अधीन ही विभिन्न मदों में बजट मिलता है। इसमें स्वच्छता, पेयजल, निर्माण समेत विभिन्न मदों प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का बजट आता है। अब विधान परिषद सदस्य आनंद कुमार सिंह व जितेंद्र कुमार सेंगर ने विधान परिषद में सभासदों को लेकर भी मुद्दा रखा है।

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इस मुद्दे में पालिका के सभासदों को व्यक्तिगत निधि प्रदान किए जाने का आग्रह किया है। जिससे वह सड़क, नाली, पेयजल और बिजली समेत स्वच्छता के कार्यों को अपने वार्ड में तीव्रता से करा सकते हैं। इसको लेकर शासन ने डीएम स्तर से आख्या मांगी है। जिसमें पालिका के कार्यों समेत सभासदों की संख्या को लेकर आख्या तैयार होगी। जिसे शासन को भेजा जाएगा। डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पालिका प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है।

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कुशीनगर में 271 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण व शिलान्यास

उधर, कुशीनगर में आगामी 2 जून मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आएंगे। उनके आगमन पर कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाने के लिए अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री यहां सुबह नौ बजे तमकुहीराज स्थित एनएचएआई के पार्किंग ग्राउंड में 376 करोड़ की लागत से 271 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उक्त सूचना अधिकाधिक रुप से जिला प्रशासन द्वारा दी गई है।

रविवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार, सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम वैभव मिश्र, एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, एसडीएम आकांक्षा मिश्रा, सीओ जयंत यादव ने तैयारियों का जायजा लिया।

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इस दौरान डीएम ने कार्यक्रम स्थल और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया और गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, मंच पर बैठने की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने मातहतों को जरूरी निर्देश दिए

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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