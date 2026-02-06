Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLike Mamata Banerjee, Akhilesh will also fight the battle against SIR rigging, this instruction to the workers
ममता बनर्जी की तरह अखिलेश भी लड़ेंगे एसआईआर में धांधली की जंग, कार्यकर्ताओं को यह निर्देश

संक्षेप:

मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) और वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट सूची को लेकर ममता बनर्जी की तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आक्रामक मूड में जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को इसे लेकर एक्टिव कर दिया गया है।

Feb 06, 2026 08:45 am ISTYogesh Yadav शैलेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ
समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले वोट बचाने की जंग लड़ेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरह एक-एक वोट बचाने के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर विधिक प्रक्रिया भी अपनाएंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव जीतना है, तो एसआईआर की धांधली पर जीत दर्ज करनी होगी। पीडीए खासकर मुस्लिमों का वोट कटने से रोकना होगा।

समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव (एमवाई) फैक्टर से कई सीटों पर चुनाव जीतती रही है। पार्टी का आंतरिक मत है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की करीब 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। पार्टी का मानना है कि 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं। अखिलेश का आरोप है कि फार्म-7 के सहारे फर्जी शिकायत कर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं। सपा प्रतिनिधिमंडल इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है।

पीडीए प्रहरी बचाएं हर वोट

सपा मुखिया ने वोट बचाने के लिए पीडीए प्रहरी को सक्रिय कर दिया है। उनका आरोप है कि सवा करोड़ से अधिक वोट कटवाने की साजिश है। जिन क्षेत्रों में फार्म-7 जमा किए गए हैं, वहां पीडीए प्रहरी जाकर इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि वह सही है या गलत। किसी का नाम अगर जानबूझ कर कटवाया जा रहा है, तो उसे रुकवाने की कोशिश करेंगे और इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी से करेंगे। इसके साथ ही इसकी एक कापी मुख्यालय पर भी भेजी जाएगी, जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा।

अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को अपने निशाने पर ले रखा है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने यहां तक कहा कि अब तो उल्टा ये कहना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का कोई झंडा हो तो वो भाजपाइयों के घर पर लगा दें। अब बस यही बचा है कि चुनाव आयोग भाजपाइयों के घर पर बूथ बना दे और भाजपाइयों को पीठासीन अधिकारी। क्या चुनाव आयोग ने भाजपा को ठेके पर अपना काम दे दिया है या भाजपा ने चुनाव आयोग को संविदा पर रख लिया है।

कहा कि प्रशासनिक पर्यायवाची कोश में ‘चुनाव आयोग’ को ‘भाजपा’ के पर्यायवाची के रूप में जोड़ देना चाहिए। भ्रष्ट-भाजपा शासनकाल में आश्चर्य ये नहीं है कि सरेआम वोट काटने-बढ़ाने का अपराध हो रहा है, आश्चर्य ये है कि संवैधानिक संस्थाओं को ये नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि आज वोट छीनेन वाले कल को जनता का बाक़ी सब भी छीन लेंगे। बाक़ी सब में भाजपाई भी शामिल होंगे, कोई बचेगा नहीं।