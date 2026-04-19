कानपुर की तरह बदायूं में भी जल्लाद बना पिता, 5 महीने के बेटे को छत से फेंककर मार डाला

बदायूं में जिस शख्स ने अपने बेटे की हत्या की वह साले की शादी में शामिल होने गया था। पत्नी से झगड़े के दौरान वह गुस्से से बेकाबू हो गया। इसी गुस्से में उसने अपने पांच महीने के बेटे राघव को छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

UP News: शनिवार की शाम और रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश में माता-पिता के झगड़े में बच्चों के शिकार होने की सुबह साबित हुई। रविवार की सुबह जहां कानपुर में एक दवा कारोबारी ने अपनी जुड़वा बेटियों को मौत के घाट उतार दिया वहीं इसके पहले बदायूं में एक पिता ने अपने पांच महीने के बेटे को छत से फेंककर मार डाला। दोनों ही घटनाओं से लोग हैरान रह गए हैं।

बदायूं में जिस शख्स ने अपने बेटे की हत्या की वह साले की शादी में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि पत्नी से झगड़े के दौरान वह गुस्से से बेकाबू हो गया। इसी गुस्से में उसने अपने पांच महीने के बेटे राघव को छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मामला, बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव का है, जहां प्रमोद के बेटे सौरभ की 19 अप्रैल को बारात जानी थी। इसी शादी में शामिल होने के लिए उसकी बहन कुमकुम छह अप्रैल को अपनी ससुराल बहेट रसूल, थाना रजपुरा (संभल) से अपने बड़े बेटे प्रशांत और पांच महीने के बेटे राघव के साथ मायके आई थी। 17 अप्रैल को लग्न कार्यक्रम के दौरान कुमकुम के पति बॉबी और उसके भाई शिवकुमार ने अपनी बहन नीलम के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गई। उसे बिसौली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कुमकुम को मायके में ही रोक लिया गया। बॉबी और शिवकुमार वहां से चले गए थे।

18 अप्रैल की शाम बॉबी दोबारा मलखानपुर पहुंचा और पत्नी कुमकुम से विवाद करने लगा। विवाद के दौरान कुमकुम महिलाओं के बीच चली गई, जबकि पांच महीने का बच्चा राघव उसकी मां सुनीता की गोद में था। इसी दौरान बॉबी ने बच्चे को छीन लिया और छत से नीचे सीसी रोड पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भागने लगा, लेकिन शादी में मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।