खेल रहे बच्चे पर मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली, पलभर में चल गई जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना
हापुड़ बारिश के दौरान खेल रहे एक किशोर की जान चली गई। आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
यूपी के हापुड़ बारिश के दौरान खेल रहे एक किशोर की जान चली गई। आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। पिपलैड़ा गांव निवासी जुल्फिकार प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करता है। उसके चार बेटे और एक बेटी है। शनिवार सुबह उसका 14 वर्षीय बेटा आतिफ अपने घर के बाहर बारिश में नहा रहा था। इस दौरान तेज गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली सीधे आतिफ पर गिरी। जैसे ही आकाशीय बिजली गिरी तो आस पड़ोस के लोगों में दहशत बन गई और भागकर अपनी जान बचाई। परिजन और ग्रामीण आतिफ की तरफ भागे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
कक्षा छह का छात्र था आतिफ
मृतक आतिफ के पिता जुल्फिकार ने बताया कि उसका पुत्र एक निजी स्कूल में कक्षा छह का छात्र था। आतिफ पढ़ने में बेहद होशियार था। जब उसकी मौत की खबर गांव में फैली तो मातम छा गया। देर शाम को उसे सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया। धौलाना एसडीएम रेनू सिंह का कहना है कि आतिफ के परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई कर शव परिजनों को को सौंप दिया गया।