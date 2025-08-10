खेल रहे बच्चे पर मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली, पलभर में चल गई जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यूपी के हापुड़ बारिश के दौरान खेल रहे एक किशोर की जान चली गई। आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। पिपलैड़ा गांव निवासी जुल्फिकार प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करता है। उसके चार बेटे और एक बेटी है। शनिवार सुबह उसका 14 वर्षीय बेटा आतिफ अपने घर के बाहर बारिश में नहा रहा था। इस दौरान तेज गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली सीधे आतिफ पर गिरी। जैसे ही आकाशीय बिजली गिरी तो आस पड़ोस के लोगों में दहशत बन गई और भागकर अपनी जान बचाई। परिजन और ग्रामीण आतिफ की तरफ भागे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।