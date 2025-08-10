रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की लिफ्ट हुई खराब; आधे घंटे तक फंसे रहे 11 यात्री, कई की बिगड़ी हालत

रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की अचाकन से लिफ्ट खराब होने से अफरातफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर 11 लोग मुश्किल में फंस गए। लोगों के साथ लिफ्ट में मौजूद एक महिला ने अपने भाई को इसकी सूचना दी।

यूपी के मेरठ में रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की अचाकन से लिफ्ट खराब होने से अफरातफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर 11 लोग मुश्किल में फंस गए। लोगों के साथ लिफ्ट में मौजूद एक महिला ने अपने भाई को इसकी सूचना दी, तब उनका भाई स्टेशन पर पहुंचा। हंगामे के बाद घटना का पता लगा और मौके पर पहुंची पुलिस, सुरक्षा बलों ने किसी तरह सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला। आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के दौरान इनमें से कई की हालत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच कर रही है।

रक्षाबंधन के बाद रविवार को मेरठ साउथ स्टेशन पर भीड़ की स्थिति थी। शाम करीब सात बजे ईरा गार्डन कॉलोनी निवासी नबील अपनी बहन रुबीना को मेरठ साउथ स्टेशन छोड़ने आए थे। इसी तरह गाजियाबाद निवासी ज्योति और संगीता, कोमल भी रैपिड से गाजियाबाद जाने के लिए आईं थीं। उनके साथ बच्चे भी थे। कुल 11 यात्री प्लेटफार्म पर जाने के लिए लिफ्ट में चले गए और अचानक लिफ्ट बीच में फंस गई।