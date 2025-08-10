lift Rapid Rail Meerut South station broke down 11 passengers were stuck for half an hour many were in bad condition रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की लिफ्ट हुई खराब; आधे घंटे तक फंसे रहे 11 यात्री, कई की बिगड़ी हालत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की अचाकन से लिफ्ट खराब होने से अफरातफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर 11 लोग मुश्किल में फंस गए। लोगों के साथ लिफ्ट में मौजूद एक महिला ने अपने भाई को इसकी सूचना दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठSun, 10 Aug 2025 09:53 PM
रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की लिफ्ट हुई खराब; आधे घंटे तक फंसे रहे 11 यात्री, कई की बिगड़ी हालत

यूपी के मेरठ में रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन की अचाकन से लिफ्ट खराब होने से अफरातफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर 11 लोग मुश्किल में फंस गए। लोगों के साथ लिफ्ट में मौजूद एक महिला ने अपने भाई को इसकी सूचना दी, तब उनका भाई स्टेशन पर पहुंचा। हंगामे के बाद घटना का पता लगा और मौके पर पहुंची पुलिस, सुरक्षा बलों ने किसी तरह सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला। आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के दौरान इनमें से कई की हालत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच कर रही है।

रक्षाबंधन के बाद रविवार को मेरठ साउथ स्टेशन पर भीड़ की स्थिति थी। शाम करीब सात बजे ईरा गार्डन कॉलोनी निवासी नबील अपनी बहन रुबीना को मेरठ साउथ स्टेशन छोड़ने आए थे। इसी तरह गाजियाबाद निवासी ज्योति और संगीता, कोमल भी रैपिड से गाजियाबाद जाने के लिए आईं थीं। उनके साथ बच्चे भी थे। कुल 11 यात्री प्लेटफार्म पर जाने के लिए लिफ्ट में चले गए और अचानक लिफ्ट बीच में फंस गई।

नबील का कहना है कि 15-20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद उनकी बहन ने मोबाइल पर उन्हें सूचना दी। वह दौड़कर स्टेशन पर पहुंचे। इसी तरह लिफ्ट में फंसे अन्य लोगों ने भी अपने परिजनों को फोन पर सूचना दी। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा हो गया। इस बीच सूचना पर परतापुर पुलिस, सीओ सौम्या अस्थाना, फायर ब्रिगेड की टीम रैपिड स्टेशन पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद घंटेभर बाद लिफ्ट में फंसे सभी 11 लोगों को बाहर निकाला गया। इन 11 लोगों में से पांच की हालत बिगड़ गई। इन्हें निजी अस्पताल भेजा गया। लोग परतापुर थाने में रैपिड रेल के लिफ्ट प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। पुलिस और एनसीआरटीसी टीम जांच में जुट गई है। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता पुनीत वत्स का कहना है कि जानकारी ली जा रही है।

